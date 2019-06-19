Завод, отравляющий жизнь товарковцам, понарошку подожгут и взаправду запенят

В четверг, 20 июня, на нефтеперерабатывающем заводе, который расположен в поселке Полотняный Завод, пройдут учения МЧС.
По легенде, в результате удара молнии там загорелась нефтеперерабатывающая установка. Возникла угроза распространения огня.
- При организации тушения условного пожара на объекте будет отработано быстрое сосредоточение сил и средств, необходимых для тушения пожаров, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Калужской области. - В качестве основного средства тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах планируется применение огнетушащей пены. В рамках тактических учений пенную атаку будут проводить одновременно всеми средствами непрерывно до полного прекращения горения.
Напомним, ООО «Первый завод» в последние месяцы доставляет очень серьезные проблемы жителям Товаркова. Как мы уже писали, по ночам местные жители задыхаются от вони. Также они жаловались в нашу редакцию на сбросы в реку Шаня, из-за которых загрязняется и Угра. По словам местных жителей, купаться в ней можно только выше места впадения Шани во вторую по значимости водную артерию региона.
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