«Твари вонючие»: жителей Товаркова и окрестностей снова потравили

Как мы уже писали, в пятницу, 7 июня, к нам обратились жители посёлка Товарково с жалобами на непереносимую вонь, которая распространяется от расположенного рядом завода по переработке нефти и газа.

Напомним: люди несколько ночей не могли спать, задыхаясь от непереносимой вони. Предположительно его причина в том, что по ночам на заводе стравливают газ из емкостей, чтобы выровнять в них давление, которое поднимается из-за установившейся жары.

В результате люди, живущие в населённых пунктах в окрестностях завода, буквально задыхаются от вони. Мы попросили местных жителей сообщать нам ,если факты выбросов повторятся. И вот в ночь на субботу, 8 июня, ЧП повторилось.

- Твари вонючие!!!! – так начинается письмо, присланное нам в 3:51 ночи субботы 8 июня от жительницы Товарково Инны Г. (несмотря на то, что подавляющее большинство жалоб люди присылали под своими настоящими именами, мы не будем называть фамилии, т.к. обещали авторам анонимность – прим. ред.) - Проснулась от тошнотворного зловония первого завода. Рвотные позывы и головная боль. SOS!!!

- Здравствуйте. Наболевшая тема. Крик души жителей всех близлежащих к этому чудовищу населенных пунктов, - вторит Инне автор письма, присланного в редакцию в 6;0 утра того же субботнего дня Марина Н. - Лично я жительница п. Товарково 1,(так называемый 73 разъезд), мы еще ближе к заводу,чем само Товарково. Мы задыхаемся... Вот уже неделю в 3-4 утра я просыпаюсь от невыносимого запаха газа. Сколько нас еще будут травить? Мы везде говорим об экологии, о программах нацеленных на ее защиту...А люди как же? О какой экологии можно говорить? Вот сейчас 6 утра,а запах стоит по прежнему... Чиновникам плевать, деньги, видимо, делают свое дело. Показуха одна. А мы и наши дети тем временем все дышим и дышим эти газом! Помогите, пожалуйста, остановите этот беспредел! Надежды уже нет.

- Сегодня на градуснике + 34. И только ночью можно вдохнуть долгожданной прохлады, но не жителям Товарково, - пришёл ещё один крик души от местной жительницы. - В 3 часа ночи проснулась от удушающего кашля, все из-за сладковато-ядовитого выброса Первого завода, медленно заполняющего комнату через открытое окно. И уже днем, когда ветер на улице развеял всю гадость, выветрить этот запах из квартиры еще долго не удавалось. Однозначно - выбросы с хим.завода увеличились! И это после приезда на завод Артамонова [глава региона в конце мая был на заводе с инспекцией и потребовал у его руководства решить проблему с выбросами, - прим. ред.]- Просто издеваются... Решили устроить нам газовую камеру на весь поселок. Не будет жителей - не будет проблем!! Как же надо не любить свою страну, что бы такое с ней творить!

- Мы являемся жителями посёлка Полотняный Завод, - пишет Елена Т. - Последнее время нас накрывает страшным синтетическим запахом со стороны Первого завода, занимающегося нефтепереработкой. Особенно под утро, вплоть до приступов удушья и сильнейшего кашля. Со стороны ж.д. станции также идёт страшнейший смрад от цистерн с продукцией этого завода. Как страшно, когда наплевать на людей властям, чиновникам и хапугам.

Помимо этого сегодня утром пришло сообщение от жильца села Дворцы, который утверждает, что сегодня ночью с 3:00 в селе стоял запах чего-то едкого. Также на регулярно возникающий тошнотворный запах жаловались жители Жилетово.

Напомним: мы продолжим следить за развитием ситуации и на прошлой неделе уже отправили запросы с просьбой прокомментировать ситуацию в различные службы. Ждем ответов.