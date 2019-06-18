Калужанин убил ревнивицу в лесу

В воскресенье, 16 июня, около 23:00 в полицию позвонил мужчина и сообщил о том, что в лесу в районе Грабцевского шоссе обнаружен труп женщины.
Приехавшие на место оперативники выяснили, что 29-летний звонивший был знаком с 38-летней погибшей.
В ходе отработки информации именно он и стал подозреваемым, сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.
По версии следствия, преступник и его жертва периодически пили вместе. В тот день они пошли за алкоголем и на обратном пути поругались.
- Со слов подозреваемого, погибшая, ревнуя к другим женщинам, оскорбляла его, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - В ответ на это он избил женщину, в том числе ногами, причинив ей несовместимые с жизнью телесные повреждения.
Подозреваемый задержан на 48 часов и ждет суда, который попросят заключить мужчину под стражу на период расследования.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
|
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: