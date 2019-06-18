Калужанин убил ревнивицу в лесу

В воскресенье, 16 июня, около 23:00 в полицию позвонил мужчина и сообщил о том, что в лесу в районе Грабцевского шоссе обнаружен труп женщины.

Приехавшие на место оперативники выяснили, что 29-летний звонивший был знаком с 38-летней погибшей.

В ходе отработки информации именно он и стал подозреваемым, сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

По версии следствия, преступник и его жертва периодически пили вместе. В тот день они пошли за алкоголем и на обратном пути поругались.

- Со слов подозреваемого, погибшая, ревнуя к другим женщинам, оскорбляла его, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - В ответ на это он избил женщину, в том числе ногами, причинив ей несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Подозреваемый задержан на 48 часов и ждет суда, который попросят заключить мужчину под стражу на период расследования.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.