Главная > Новости > Общество

В Калуге вновь разгорелась дискуссия вокруг молочной кухни

17.06.2019 15:39 6 601 Елена Французова
В Калуге вновь разгорелась дискуссия вокруг молочной кухни

В понедельник, 17 июня, на заседании областного правительства глава региона Анатолий АРТАМОНОВ вновь поднял вопрос о закрытии молочной кухни. 

Попытки закрыть их по всей области предпринимались неоднократно. Калужские мамы писали открытые письма губернатору, выходили на пикет, в итоге в областной столице молочную кухню удалось отстоять.  

- Я не против кухни, вы не подумайте, что я против, - сказал губернатор. - Я против социальной несправедливости. Я считаю, что если в каком-то определённом месте мы детям оказываем ту или иную услугу, то мы должны оказывать её повсеместно, на территории всей области. Поэтому я настаивал и посылал вас в Брянск, чтобы вы посмотрели, как там изготавливают продукты для детей. Чтобы мы у себя на одном из наших предприятий – только клич бросить, они в очередь выстроятся – производили такую продукцию сразу для всей области. Или на двух предприятиях, чтобы поближе её доставлять. Но не так: в городе Калуге мы её получаем, а уже отъехали до Ферзикова, Перемышля, и там её не получаем. Так быть не должно. Это не справедливо.

- У нас были в Кирове и Обнинске молочные кухни, которые позакрывали, - напомнила заместитель главного врача Центра медицинской профилактики Нина СКОБЛОВА. 

- Потом с развитием молочной промышленности и технологий, которые там внедряются, эти кухни умерли, - перебил её губернатор. -  Потому что никакая кухня не сможет отвечать тем технологическим требованиям, которые сегодня к этому производству предъявляются на предприятии...Там [на заводах] можно произвести продукт надлежащего качества, в отличие от этой вашей живопырки, я извиняюсь.

Нина Скоблова стала было объяснять, как контролируется качество продукции, что лицензию на производство продукции для детей до трёх лет очень сложно получить. 

- Качество никто не проверяет, соответствует ли оно стандартом это производство. Должна служба прийти и посмотреть, и сравнить, как это делается на производстве нормальном и как это делается в убогом производстве, - рассуждал Артамонов. 

Губернатор предложил создать предприятие, которое будет обслуживать всю область.

- Вот сейчас Козельский завод оформляет лицензии на производство детского питания, надо им помочь, чтобы они получили лицензии [на питание] и до трёх лет. Чего там если не достаёт, добавьте. Предложите Медынскому, Обнинскому заводу... И всё будет нормально, и все дети будут с этим продуктом. А не так, чтобы кто-то себе кормушку там организовал и потом защищает с пеной у рта, - подвёл итог разговору глава региона. 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Елена Французова 
Тэги: общество молочная кухня
Еще новости из рубрики «Общество»

Калужанка пожаловалась Путину на жизнь в бараке 17.06.2019 14:06

Калуга попала в ТОП-5 по заболеваемости раком 17.06.2019 10:50

Мошенник нагрел трёх человек на щебне 17.06.2019 10:19

«В Калуге немцы распространяли листовки, что уже заняли Москву» 14.06.2019 21:30

Калужане с комфортом лечатся в Минеральных водах 14.06.2019 16:21

Народные новости
655 7
Танюлька
3886 35
Alefandr
2841 3
шушерка

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 6 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 19 июня, 19:00
Танцевальная площадка по историческим танцам
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 22 июня, 12:00
Фестиваль театрализованной деятельности "Театральный саквояж"
Центральный парк культуры и отдыха
сб 22 июня, 12:00
Кулинарное шоу: Битва Шефов
Центральный городской рынок «Калуга»
сб 22 июня, 19:00
Всероссийская акция «Свеча памяти»
Калуга

Для детей

вт 18 июня, 10:00
Спектакль "Загадка курочки рябы"
Орион, КЗТА
ср 19 июня, 10:00
Спектакль «Улыбка Судьбы»
Орион, КЗТА
вт 18 июня, 10:00
Спектакль «Серая Шейка»
Калужский театр кукол
вт 18 июня, 10:30
"Детские песни о главном"
Дом музыки

Концерты

вт 18 июня, 19:00
Закрытие сезона. "Лучшее...От барокко до наших дней"
Дом музыки
ср 26 июня, 19:00
Закрытие сезона. Концерт муниципального камерного оркестра
Дом музыки
ср 19 июня, 19:00
Студия современного искусства "ТОНУС-Арт". Нам 15 лет
Филармония
ср 19 июня, 19:00
Сергей Сувид
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Кино

Питомец Юрского периода
Тайная жизнь домашних животных 2
Люди в черном: Интернэшнл 
Годзилла 2: Король монстров
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Вчера 23:38
Новости компаний

«Ростелеком» помогает малому бизнесу перейти на онлайн-кассы до 1 июля

Ольга Дергунова назначена директором ВШМ СПбГУ

ВТБ развивает сотрудничество с РЖД

В рамках ПМЭФ-2019 ВТБ Капитал Инвестиции и Почта Банк подписали договор об оказании клиентам Почта Банка брокерского обслуживания в банке ВТБ, в том числе возможности совершать операции с Облигациями федерального займа (ОФЗ-н) в дистанционных каналах Поч

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк Вчера 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Новости партнеров

Как правильно подобрать свадебное платье большого размера

Купить инвестиционные монеты С монетами по жизни

Привычки, которые помогают тратить меньше денег

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.