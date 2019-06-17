В Калуге вновь разгорелась дискуссия вокруг молочной кухни

В понедельник, 17 июня, на заседании областного правительства глава региона Анатолий АРТАМОНОВ вновь поднял вопрос о закрытии молочной кухни.

Попытки закрыть их по всей области предпринимались неоднократно. Калужские мамы писали открытые письма губернатору, выходили на пикет, в итоге в областной столице молочную кухню удалось отстоять.

- Я не против кухни, вы не подумайте, что я против, - сказал губернатор. - Я против социальной несправедливости. Я считаю, что если в каком-то определённом месте мы детям оказываем ту или иную услугу, то мы должны оказывать её повсеместно, на территории всей области. Поэтому я настаивал и посылал вас в Брянск, чтобы вы посмотрели, как там изготавливают продукты для детей. Чтобы мы у себя на одном из наших предприятий – только клич бросить, они в очередь выстроятся – производили такую продукцию сразу для всей области. Или на двух предприятиях, чтобы поближе её доставлять. Но не так: в городе Калуге мы её получаем, а уже отъехали до Ферзикова, Перемышля, и там её не получаем. Так быть не должно. Это не справедливо.

- У нас были в Кирове и Обнинске молочные кухни, которые позакрывали, - напомнила заместитель главного врача Центра медицинской профилактики Нина СКОБЛОВА.

- Потом с развитием молочной промышленности и технологий, которые там внедряются, эти кухни умерли, - перебил её губернатор. - Потому что никакая кухня не сможет отвечать тем технологическим требованиям, которые сегодня к этому производству предъявляются на предприятии...Там [на заводах] можно произвести продукт надлежащего качества, в отличие от этой вашей живопырки, я извиняюсь.

Нина Скоблова стала было объяснять, как контролируется качество продукции, что лицензию на производство продукции для детей до трёх лет очень сложно получить.

- Качество никто не проверяет, соответствует ли оно стандартом это производство. Должна служба прийти и посмотреть, и сравнить, как это делается на производстве нормальном и как это делается в убогом производстве, - рассуждал Артамонов.

Губернатор предложил создать предприятие, которое будет обслуживать всю область.

- Вот сейчас Козельский завод оформляет лицензии на производство детского питания, надо им помочь, чтобы они получили лицензии [на питание] и до трёх лет. Чего там если не достаёт, добавьте. Предложите Медынскому, Обнинскому заводу... И всё будет нормально, и все дети будут с этим продуктом. А не так, чтобы кто-то себе кормушку там организовал и потом защищает с пеной у рта, - подвёл итог разговору глава региона.