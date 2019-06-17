Калужанка пожаловалась Путину на жизнь в бараке

В понедельник, 17 июня, за три дня до «Прямой линии» с Президентом Владимиром Путиным, следственный комитет сообщил о проверке, которую начал по жалобе калужанки, поступившей на нее.

- В обращении калужанка сообщала, что длительное время проживает во временном бараке, - говорится в сообщении ведомства. - По информации следствия, указанный дом находится в пригороде Калуги, в 2014 году признан аварийным и подлежит сносу, а жильцы - переселению.

Напомним, ранее, уже началась проверка по факту жалобы другой женщины на сотрудников детской онкологии.