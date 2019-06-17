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Губернатор: «Все армии НАТО ходят на балабановских лыжах»

17.06.2019 11:07 20 2537 Елена Французова, фото pixaby.com
Губернатор: «Все армии НАТО ходят на балабановских лыжах»

В понедельник, 17 июня, на заседании областного правительства рассмотрели региональный проект «Спорт – норма жизни». 

Членам правительства сообщили, какие спортивные объекты появятся в области в ближайшие годы. Главу региона Анатолия АРТАМОНОВА заинтересовала «начинка» объектов – оборудование.

- Где мы закупаем лыжи? – поинтересовался он.
- Это всегда торги, стараемся, конечно, поддерживать Балабаново, – начала объяснять заместитель регионального министра спорта Оксана СИЛАЕВА. - Не всегда они выходят на аукцион. 
- Вот Балабаново производит, так уж на всякий случай, проверить надо, 80% мирового объёма лыж, - сказал губернатор. – Завод площадью 200 тысяч квадратных метров!

Главу региона поразил широкий ассортимент выпускаемой балабановским предприятием продукции. 

-  Я себе купил, в отпуске был, палочки,  - рассказал он. -  2500 отдал. Сейчас у них купил сразу 10 комплектов, чтобы дарить кому-нибудь ещё, по 300 рублей. Они у них, оказывается, 300 рублей стоят, а я-то купил за 2500... Все спортсмены мира ходят на балабановских лыжах... Все армии НАТО ходят на балабановских лыжах... Мы ждём, когда они выйдут на аукцион, а они, может быть, и не читают... Вы сами должны прийти и сказать: «Пожалуйста, продайте нам лыжи, а то нам платить придётся в 30 раз дороже» ...    Балбесы мы, по-другому не могу сказать. 

Также глава региона дал совет чиновникам, где покупать подарки. 
- Мы подарки дарим друг другу, гостям. Покупаем в магазине всякую ерунду, которую потом не знаешь, куда выбросить, - признался Артамонов.  - Подарил человеку лыжи за 800 рублей. Но они стоят 24 тысячи, а купить их можно за 800, потому что это наше предприятие. И человек будет доволен. Гостю какому-нибудь, который приехал, 800 рублей, не надо декларировать. Вот сейчас Александра Владимировича [Дедов, начальник УМВД России по Калужской области. – Прим автора] будем поздравлять с присвоением звания [генерал-майора], лыжи ему подарим. За 800 рублей, но скажем, что за 24 тысячи. 

Также глава Калужской области напомнил, что нужно пропагандировать не занятия профессиональным спортом, а физическую культуру. Он призвал находить популярных людей, которые будут помогать это делать.

-  Вот президент у нас занимается спортом, смотрите, в 4 раза сократилось потребление алкоголя, - сказал он. – Потому что все видят: прекрасно выглядит при таких колоссальных нагрузках. За счёт чего? За счёт того, что занимается физической культурой. 


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Авторы
Елена Французова 
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