Калуга попала в ТОП-5 по заболеваемости раком

В понедельник, 17 июня, телеканал РТ со ссылкой на Минздрав России опубликовал данные по заболеваемостью раком в регионах РФ.
Они приводятся в виде количества злокачественных новообразований на 100 тысяч населения. Учитываются все случаи – и впервые выявленные, и ранее установленные.
Согласно этим данным, самая плохая ситуация с раком в Курской области. Здесь зафиксировано 3331,1 случая на сто тысяч населения. На втором месте с показателем 3292,1 случая на сто тысяч – Республика Мордовия.
Далее следует Краснодарский край (3235,2), Калужская (3231,4) и Псковская (3110,5) области.
За последние 10 лет показатели обнаружения рака у больных выросли на 40%. В минздраве это связывают не только с ростом заболеваемости раком, но и улучшением диагностики. При этом продолжительность жизни онкобольных увеличилась.
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