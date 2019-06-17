Мошенник нагрел трёх человек на щебне

В понедельник, 17 июня, полиция сообщила о поимке мошенника, который обманывал калужан, работая удаленно – по Сети.
35-летний москвич выступал посредником между продавцами и покупателями щебня. Он находил клиентов фирмам, которые занимались поставками этого товара. Затем от лица продавца выставлял покупателю счет, в котором указывал не расчетный счет поставщика, а на свой.
После того ,как деньги приходили мошеннику, он испарялся. Таким образом москвич обманул трех жителей Калужской области на сумму 268 тысяч рублей.
Подозреваемого в мошенничестве до конца следствия отпустили под подписку.
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