Мошенник нагрел трёх человек на щебне

В понедельник, 17 июня, полиция сообщила о поимке мошенника, который обманывал калужан, работая удаленно – по Сети.

35-летний москвич выступал посредником между продавцами и покупателями щебня. Он находил клиентов фирмам, которые занимались поставками этого товара. Затем от лица продавца выставлял покупателю счет, в котором указывал не расчетный счет поставщика, а на свой.

После того ,как деньги приходили мошеннику, он испарялся. Таким образом москвич обманул трех жителей Калужской области на сумму 268 тысяч рублей.

Подозреваемого в мошенничестве до конца следствия отпустили под подписку.