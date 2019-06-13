Ждём новых двойных квитанций за мусор: судебное заседание отложили

Надежда на то, что в четверг, 13 июня, Арбитражный суд Калужской области поставит точку в споре между УК «Наш Тайфун» и Региональным экологическим оператором, растаяла столь же стремительно, как и мороженое в 30-градусную жару.
Судебное заседание, назначенное на полдень, началось с 10-минутной задержкой. Представители истцов явились в полном составе. Со стороны ответчиков присутствовало только третье лицо – специалист областного Минстроя. Ни от КРЭО, ни от ГЖИ представителей не было. По какой причине, неизвестно.
Позже выяснилось, что перед началом судебного заседания ответчики обратились с ходатайством об отложении заседания «в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств».
Напомним, суть спора заключается в том, что управляющая компания просит суд признать договор на вывоз ТКО между ней и ГП КРЭО заключённым на условиях типового договора. Он был опубликован на сайте Регоператора ещё в декабре 2018 года.
Вскоре после этого руководство УК направило в адрес КРЭО заявку на заключение договора. Регоператор обязан был ответить на неё в течение 5 дней, но не сделал этого.
Тем не менее истцы считают, что договор на оказание услуг считается заключённым на условиях типового договора на 16-й рабочий день после того, как была направлена заявка.
Ответчик с такой позицией категорически не согласен. Изначально он в принципе отказывался признавать возможность заключения договора на условиях типового. Однако за три недели, прошедшие с предыдущего заседания, КРЭО и ГЖИ свою позицию несколько скорректировали.
- Истцы утверждают, что договор на оказание услуг считается заключённым на условиях типового договора на 16-й рабочий день только в том случае, если потребитель не направлял заявку в адрес Регионального оператора, - пояснил судья. – Прошу вас изложить в письменном виде к следующему судебному заседанию возражения на позицию ответчика.
По-прежнему много вопросов у суда и к Регоператору. На те, что были заданы на майском заседании, ответы всё ещё не получены. Точнее, формально КРЭО это поручение исполнило – но ответы были даны совсем не на те вопросы, которые интересовали судью.
Следующее судебное заседание состоится 9 июля. Учитывая, как неспешно развиваются события по этому делу, не факт, что оно станет финальным.
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