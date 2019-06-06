Суд по делу о двойных квитанциях за мусор: счёт всё ещё нулевой

На прошлой неделе в Арбитражном суде Калужской области состоялось ещё одно заседание по исковому заявлению управляющей компании к ГП «Калужский региональный экологический оператор». Как мы рассказывали, управляющая компания просит суд признать договор на вывоз ТКО между ней и ГП КРЭО заключённым на условиях типового. Он опубликован на сайте Регоператора ещё в декабре 2018 года. Руководство же КРЭО считает, что таких договорных отношений не существует.
Конфликт привёл к тому, что несколько тысяч жителей Калуги получают двойные квитанции за вывоз отходов. Решить вопрос полюбовно конфликтующие стороны не смогли, поэтому одна из управляющих компаний обратилась в суд.
Судебный процесс начался ещё в марте, но только в конце мая дело после всех уточнений и ходатайств начали рассматривать по существу.
Позиция истца
— С 1 января услуга по вывозу ТКО переведена из статуса жилищных в статус коммунальных, — взяла слово представитель истца Елена МАКАРОВА. — Все наши взаимоотношения регулируются нормами жилищного законодательства, Правил предоставления коммунальных услуг гражданам № 354, а также Постановлением Правительства РФ 1156. Данные нормы не дают права, а в силу прямого указания закона требуют заключить договор по обращению с отходами между истцом, то есть нами, и Региональным оператором.
— Незаключение договора в течение 30 дней грозило нам потерей лицензии, — добавила руководитель управляющей компании Светлана МАРТЫНОВА. — Порядок заключения договора чётко прописан в данных правилах. По закону, Регоператор имеет право заключать прямые договоры с жителями только на основании решения общего собрания собственников. В иных случаях исполнителем услуги обязана быть управляющая организация. Заявку, все необходимые документы Регоператору мы направили, но ответа не поступило.
Позиция ответчика
Представитель Регоператора отказывается признавать договор заключённым на условиях типового.
— Договор считается заключённым в том случае, если между сторонами достигнуто соглашение по всем условиям, — пояснил юрист КРЭО. — Этого не требуется только в отношении физических лиц. Между юридическими лицами договор обязательно должен быть заключён в письменном виде. Это требование в данном случае не соблюдено.
Судья с такой позицией ответчика не согласился:
— Если договор не заключён на согласованных условиях, он считается заключённым на типовых условиях.
— Это относится к гражданам либо к юрлицам, которые являются производителями, — не согласился представитель Регоператора.
— Есть потребители! Где здесь разбивка на граждан и управляющие компании? — поинтересовался судья.
— Управляющая компания в данном случае является исполнителем услуги, а не потребителем, — снова возразил юрист.
— А вы кем являетесь по договору: заказчиком, исполнителем, потребителем? — продолжал задавать вопросы судья. — Кто ещё, кроме вас, может быть исполнителем этой услуги?
У нас управляющая компания когда-то вывозила мусор?
Формальность или веские причины?
Затем судья попросил прокомментировать статью 157.2 ЖК РФ, согласно которой при управлении многоквартирным домом управляющая компания предоставляет коммунальные услуги собственникам напрямую в том случае, если жители приняли такое решение на общем собрании.
— Вы согласны с тем, что, пока собственники на общем собрании не приняли такое решение, договор заключается с управляющей компанией? — спросил судья.
— Нет, мы не согласны, — ответил юрист КРЭО.
— Тогда как вы толкуете эту статью Жилищного кодекса?
Ответом было молчание.
— К следующему заседанию прошу изложить эту цепочку, как её видит ответчик, — попросил судья.
Одной из причин незаключения договорных отношений со стороны КРЭО, как выяснилось, стало то, что отсутствует документ о площади жилых помещений в многоквартирных домах, которыми управляет УК «Наш Тайфун».
— По какой причине вы не приложили к заявке данный документ? — поинтересовался судья у руководителя УК.
— Мы считали, что такая информация у Регионального оператора имеется, — ответила Светлана Мартынова. — Это не вновь открывшаяся организация — она работает с 2008 года и прекрасно знает все наши дома, поскольку до 1 января у нас с КРЭО были договорные взаимоотношения.
— Более того, есть Постановление Правительства, в котором чётко написано, что если документы имеются в открытом доступе, то их предоставлять не нужно, — уточнила Елена Макарова. — Кроме того, наш расчётный центр по согласованию с УК «Наш Тайфун» до 1 января в отношении каждой квартиры предоставлял в адрес ГП «КРЭО» информацию о площадях жилых помещений. Таким образом, выставив жителям квитанции, Регоператор подтвердил, что располагал всеми необходимыми документами.
Чёткого ответа на вопрос судьи, почему отсутствие сведений о площади жилых помещений мешало КРЭО заключить типовой договор с УК, также не прозвучало. Неубедительным оказалось и объяснение причин, по которым Регоператор не ответил в течение 5 дней на заявку управляющей компании.
— Не было сотрудника, который мог ответить, — заявил представитель КРЭО. — Но в любом случае мы ответили при первой технической возможности, и это не повлекло никаких правовых последствий.
Судью такое объяснение совсем не устроило:
— Готовьте ответ, более приближённый к правовому, почему ответчиком не был соблюдён срок, почему вы считаете его неважным, почему, по-вашему, вы могли ответить в любой срок, и для чего тогда вообще эти 5 дней установлены. Просто хочу понять: вы формально отнеслись, поскольку все необходимые сведения были у вас и до этого, так как правоотношения между вами и управляющей компанией существовали и ранее, или вам действительно что-то мешало заключить договор?
Ответы на эти вопросы Регоператор должен предоставить на следующем заседании, которое назначено на 13 июня. Возможно, в этот день суд наконец-то поставит точку в этом деле и калужане перестанут быть невольными заложниками коммунального конфликта, от которого все порядком устали.
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