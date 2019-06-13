Кондуктор угомонил пьяного драчуна апперкотом и вышвырнул из салона

В четверг, 13 июня, в сети появилось видео потасовки в троллейбусе. На ней подвыпивший пассажир ударил кондуктора, тот врезал ему в ответ.

Потасовка длилась несколько минут, в итоге кондуктор вытолкал дебошира из троллейбуса. Охладившись снаружи, мужчина вновь вошёл в салон.

- Маршрут № 5, конечная Северного, пьяный молодой человек заявил кондуктору, что у него нет денег, чтоб оплатить проезд, - пишет очевидец в группе «Калуга Жесть». - Кондуктор попросил покинуть салон, после этого молодой человек накинулся с кулаками, на что получил ответку.

Как нам рассказали в УКТ, об этом случае они узнали только сегодня. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

- Если ситуация выходит из-под контроля, кондуктор должен позвать полицейского, - сказали в УКТ. – Но при этом он имеет право защищать себя. Если было нападение на него, значит он оборонялся.