Сайт калужской обладминистрации вошел в ТОП-3 рейтинга открытости

13.06.2019 13:39 305

Официальный портал органов власти Калужской области попал в лидеры рейтинга открытости и информативности, который составляют эксперты системы аудитов интернет-ресурсов «Инфометр».

Они оценивают степень открытости и информацитвности сайтов региональных органов власти в процентах. Максимальное их количество – 100 - получили сразу два ресурса: сайт правительства Ростовской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

На втором месте Администрация Томской области с 99,283%. Сайт правительства Калужской области на третьем месте с 97,705%.

Всего в рейтинге участвуют 85 ведомств. Полный рейтинг размемещен по ссылке: «Инфомретр».