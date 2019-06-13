Сайт калужской обладминистрации вошел в ТОП-3 рейтинга открытости

Официальный портал органов власти Калужской области попал в лидеры рейтинга открытости и информативности, который составляют эксперты системы аудитов интернет-ресурсов «Инфометр».
Они оценивают степень открытости и информацитвности сайтов региональных органов власти в процентах. Максимальное их количество – 100 - получили сразу два ресурса: сайт правительства Ростовской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
На втором месте Администрация Томской области с 99,283%. Сайт правительства Калужской области на третьем месте с 97,705%.
Всего в рейтинге участвуют 85 ведомств. Полный рейтинг размемещен по ссылке: «Инфомретр».
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