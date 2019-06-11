В Калужской области родился теленок с двумя головами

Во вторник, 11 июня, стало известно о рождении в фермерском хозяйстве в Козельском районе теленка с двумя головами.

Видео мутировавшего животного появилось в соцсети «Вконтакте», в группе «Калуга Жесть». Его сняли работники предприятия.

Теленок прожил всего один день. Случаи подобных мутаций возможны при нарушении правил скрещивания животных, когда зачатие происходит от близкородственных особей.