В Калужской области родился теленок с двумя головами

Во вторник, 11 июня, стало известно о рождении в фермерском хозяйстве в Козельском районе теленка с двумя головами.
Видео мутировавшего животного появилось в соцсети «Вконтакте», в группе «Калуга Жесть». Его сняли работники предприятия.
Теленок прожил всего один день. Случаи подобных мутаций возможны при нарушении правил скрещивания животных, когда зачатие происходит от близкородственных особей.
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