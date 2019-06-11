Очень редкая птица попала в фотоловушку

Во вторник, 10 июня, заповедник «Калужские засеки» опубликовал необычное видео. Там в объектив камеры попала редкая краснокнижная птица – чёрный аист Ciconia nigra. Её запечатлела видеокамера, установленная на южном участке заповедника.

- Звуки камеры и любопытство привлекли внимание охотившейся в ручье на лягушек, птицы, - говорит работник заповедника Галина ШУБУНОВА. - Аист осторожно подошел поближе к фотоловушке, прислушался, внимательно осмотрел объект, а затем скрылся из видимой зоны объектива на безопасное расстояние.

Чёрный аист Ciconia nigra, одна из самых редких птиц средней полосы России. Она занесена в федеральную Красную книгу и Красные книги областей, в которых еще обитает.

Несмотря на обширный ареал обитания – от западных границ до Дальнего Востока, -общая численность чёрного аиста невысока: Только в Калининградской области, горных лесах Предкавказья и на Дальнем Востоке живут по несколько десятков пар. В Европейской России лишь в некоторых областях сохранилось по 5 – 15 пар.

На калужской земле эту птицу впервые увидели в 1995 году. С тех пор их наблюдают не более чем по 2 – 5 раз в год. Причем, как правило, на весьма удаленном расстоянии – в небе.

- В 60-е годы минувшего столетия чёрный аист, по рассказам старожилов, еще гнездился неподалеку от деревни Ягодное, - рассказывает Шубунова. - В настоящее время на Южном участке заповедника, в самых труднодоступных его местах, существуют 2, может быть – 3 участка, где держатся пары аистов, однако гнезд этой птицы здесь еще никто никогда не находил.

Одна пара до недавнего времени обитала поблизости от Северного участка, - говорит в заключение Шубунова. - Еще одна занятая аистами территория существовала в конце 90-х гг. в лесном массиве по р. Черебеть. Однако вследствие рубок старовозрастных лесов в ближних и дальних окрестностях заповедника чёрный аист сохранился только в засечном лесу; ведь для этой птицы губительно не только исчезновение местообитаний, но и вообще любое беспокойство в гнездовой период.