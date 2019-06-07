Бывший мэр Калуги пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ

На этой неделе одной из главных тем для обсуждения в IT-сфере стало требование к «Яндексу» передать ФСБ ключи шифрования в рамках «закона Яровой».

Сотрудников ФСБ заинтересовали сессионные ключи сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». С их помощью можно расшифровать логин и пароль пользователя, а также изучить весь его трафик. Компания пока не выполнила требование силовиков.

В четверг, 6 июня, вице-премьер России, ранее занимавший пост городского головы Калуги, в ответ на просьбу «Интерфакса» http://www.interfax.ru/ прокомментировать эту ситуацию, сказал, что правительство страны сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал от чрезмерного административного давления.

- «Яндекс» очень важен для национальной и даже глобальной экономики, - передает слова Акимова информационное агентство.- Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали.