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Все, что вы хотели знать о стоматологии...

17.06.2019 10:00 0 827

Как сохранить здоровье зубов ребенка, рассказывает врач стоматологической клиники NEW SMILE Катерина ПРИК.

- Катерина, почему детская стоматология выделена в отдельную сферу?

- Педодонтия, или детская стоматология, – важнейшее направление стоматологической помощи. Профилактика и лечение зубов в детском возрасте – залог не только стоматологического, но и общего здоровья на всю жизнь. Врачи  New Smile ведут прием детей со дня открытия клиники. Что касается меня лично, мой опыт лечения детей и подростков – более 10 лет. Я постоянно обучаюсь и повышаю квалификацию. В мае приняла участие в Международном Конгрессе по Стоматологии, который прошел в Вене. Было представлено 14 докладов практикующих врачей по актуальным вопросам: лечение детей и беременных женщин, эффективные программы профилактики кариеса, ортодонтическая реабилитация, травмы зубов, лечение зубов под седацией и другие интересные темы.

- Есть ли отличие в подходе лечению у нас и у европейских врачей?

- Я выделила для себя следующие тенденции:  все большее внимание уделяется профилактике кариеса и заболеваний десен. Очень интересные доклады были по трансплантации зубов – для нас это новое направление. Интересно отметить, что подход к лечению кариеса и пульпита одинаковый у нас и у европейских коллег, – это применение анестезии, качественная изоляция, использование биосовместимых материалов. Все это обеспечивает высокие стандарты лечении.

- Правы ли некоторые родители, которые считают, что раз молочные зубки у детей будут меняться, то и заниматься ими не стоит?

- Это заблуждение, которое чревато негативными последствиями. Для любого грамотного врача и ответственного родителя необходимость лечения временного или постоянного зуба очевидна. Нельзя игнорировать кариес молочных зубов, так как инфекция распространяется на зачатки постоянных зубов. Возникают проблемы с прикусом, эстетикой улыбки, запахом изо рта, произношением звуков.

- Какие стоматологические проблемы встречаются у детей наиболее часто?

- В первую очередь кариес. Заболеваемость кариесом носит характер пандемии, и в России этим заболеванием страдает 80% населения. Поэтому кариес и его осложнения – пульпит и периодонтит – самые частые поводы для обращения к врачу!

 - По каким симптомам родители могут распознать стоматологические проблемы у своих детей?

- Распознать проблему может только врач. Но вовремя привести ребенка к доктору – задача родителей. Не возлагайте на врача обязанности по сохранению здоровья собственных детей. Важно показать ребенка стоматологу до появления первого зуба.

Дети и подростки нуждаются в частом наблюдении стоматолога. Мои рекомендации – один раз в три-четыре месяца.

Профилактика, на мой взгляд, самое перспективное направление стоматологии. Она может быть профессиональной и индивидуальной. К профессиональной относятся гигиена, ремотерапия, фторирование, герметезация фиссур постоянных зубов. Средства для индивидуальной профилактики может посоветовать грамотный специалист.

- Как помочь ребенку не бояться визита к стоматологу?

- Зачастую родители транслируют детям собственные страхи и тревогу: «пугают» врачом, рассказывают ужасные истории про уколы, сверление, удаление зубов. Делать этого не надо. Избегайте употребления фраз: «потерпи!», «больно совсем не будет!» - эти выражения только усиливают страх. При использовании современной анестезии возможно безболезненное, спокойное, качественное лечение. Необходимо предупредить ребенка о предстоящем визите к стоматологу, сказать, что доктор полечит зубки, объяснить простые правила поведения! Очень важно доверять опыту и мнению врача. Если у вас есть сомнения, вопросы, пожелания, поговорите об этом с врачом в отсутствие ребенка!

Чем спокойнее ведут себя родители, тем легче дети переносят лечение.

 г. Калуга, ул. Суворова, 77, корп. 3.

 +7 910 047-00-77

​  +7 (4842) 74-24-80

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