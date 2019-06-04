Прокол у «Центрального»: из-под плитки забил фонтан

04.06.2019 12:42 3091 фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

В понедельник, 3 июня, в Калуге в районе кинотеатра «Центральный» на улице Ленина забил «фонтан». Огромные лужи образовались у пешеходного перехода. Спустя сутки протечка так и не была устранена.

- В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» водоканал синхронизирует работы с дорожными службами и Калугатеплосетью, - рассказали нам в пресс-службе ГП «Калугаоблводоканал». - Этот участок на улице Ленина меняется методом горизонтально направленного бурения – без вскрытия асфальтового покрытия производится прокол под землёй. При производстве этих работ был повреждён старый участок сети. Наша бригада выедет на место, утечка будет ликвидирована.

В последствии абонентов обещают переключить на новую линию.