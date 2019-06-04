Главная > Новости > Общество

Прокол у «Центрального»: из-под плитки забил фонтан

04.06.2019 12:42 12 3091 фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Прокол у «Центрального»: из-под плитки забил фонтан

В понедельник, 3 июня, в Калуге в районе кинотеатра «Центральный» на улице Ленина забил «фонтан». Огромные лужи образовались у пешеходного перехода. Спустя сутки протечка так и не была устранена. 

- В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» водоканал синхронизирует работы с дорожными службами и Калугатеплосетью, - рассказали нам в пресс-службе ГП «Калугаоблводоканал». - Этот участок на улице Ленина меняется методом горизонтально направленного бурения – без вскрытия асфальтового покрытия производится прокол под землёй. При производстве этих работ был повреждён старый участок сети.  Наша бригада выедет на место, утечка будет ликвидирована. 

В последствии абонентов обещают переключить на новую линию. 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Народные новости
1516 4
lubinskiyilya40
1352 3
victor61
1105 1
LEO55

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 12 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 05 июня, 10:00
Выставка животных «Экзоферма»
Панорама, ТЦ
пт 07 июня, 14:00
Всероссийская акция «Вода России»
Калуга
сб 22 июня, 19:00
Всероссийская акция «Свеча памяти»
Калуга

Для детей

ср 05 июня, 10:00
Гастроли Новоуральского театра кукол "СКАЗ"
Калуга
ср 05 июня, 10:30
"В мире животных". В исполнении камерного оркестра
Дом музыки
чт 06 июня, 10:30
"Праздник непослушания"
Дом музыки
чт 06 июня, 10:30
Принцесса Лазурной горы, или Сага о храбром солдате
Калужский театр кукол

Концерты

ср 05 июня, 19:00
Мельница 2.0 Юбилейная программа
Арена КТЗ, ДК
ср 05 июня, 19:00
«Под небом Парижа», КМСО им. Рихтера
Гостиные ряды
чт 06 июня, 19:00
Концерт «Черёмуха»
Гостиные ряды
пт 07 июня, 19:00
«Лето - это Мы!»
Гостиные ряды

Кино

Покемон. Детектив Пикачу
Тайная жизнь домашних животных 2
Аладдин
Годзилла 2: Король монстров
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Газэнергобанк начинает сбор биометрии

27 мая 2019 09:34
Новости компаний

Чемпионы всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя» готовятся к встрече с тренерами «Барселоны»

Продажи онлайн-касс «Ростелекома» выросли в преддверии 1 июля

Стали известны лучшие работодатели Калужской области – 2018

Пользователи «Велобайка» совершили 10 млн поездок

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Газэнергобанк - Состоялась неформальная деловая встреча молодых предпринимателей города Обнинска

Газэнергобанк 22 мая 2019 15:40

Газэнергобанк - В Калуге прошел первый Семейный фестиваль «PROДети»

Газэнергобанк 22 мая 2019 13:29

Новости партнеров

Купить инвестиционные монеты С монетами по жизни

Привычки, которые помогают тратить меньше денег

Как появились синие, чёрные и радужные розы?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.