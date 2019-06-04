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Колбаса-любовь: калужан приглашают на дегустацию

04.06.2019 09:20 1 149 Редакция
Колбаса-любовь: калужан приглашают на дегустацию

В среду, 5 июня, в обеденное время с 12:00 до 14:00 в пресс-центре «Комсомольской правды - Калуга» состоится выставка – дегустация.

Калужанам предложат попробовать три вида сервелата и колбасу «Украинская жареная», сыр копченый с тмином и копченый с чесноком, творожный сыр классический и с тмином.

А на десерт мы приготовили печенье с молоком и печенье со злаками.

Приходите - будет вкусно!

Только 5 июня (среда) с 12:00 до 14:00 по адресу: ул. Баумана, 3.

 


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