148 кровососов испили кровушки калужан за неделю

В понедельник, 3 июня, Роспотребнадзор опубликовал данные по укусам клещами за прошлую неделю. С понедельника по воскресенье в больницы Калуги и области обратились 148 человек, среди которых 55 детей.
За прошедшую неделю исследовано 195 экземпляров клещей снятых с людей, у 19 был получен положительный результат на клещевой иксодовый боррелиоз.
В основной своей массе от кровососов страдают люди, которые не принимают мер безопасности на дачах и в лесу.
- При выезде на природу надо одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду и присосаться к коже, - советуют в Роспотребнадзоре. – Надо надевать сапоги (или брюки заправить в носки), рубашку - заправить в брюки, манжеты должны быть плотные.
Также специалисты рекомендуют применять репелленты - отпугивающие средства. Такие как «Дета», «Тайга», «Пермет», «Акрозоль». Можно применять препараты и для одежды - «Претикс», «Перманон». Они парализуют присоски на лапках, клещ падает и погибает.
Защитные полосы наносят на рукава на уровне плеча, вокруг воротника. Детям защитные полосы наносят на уровне пояса.
- Осматривайте себя и одежду, придя домой, а также все, что принесли с собой из леса, - говорят в Роспотребнадзоре.
|
«Единая Россия» будет контролировать выполнение нацпроектов 03.06.2019 13:38
На расчистку Яченского водохранилища потратят 10 миллионов 03.06.2019 12:45
Ржавая вода испортила котлы и колонки в квартирах 03.06.2019 10:43
Страна потерянных детей и люди, их спасающие 31.05.2019 21:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Газэнергобанк начинает сбор биометрии
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: