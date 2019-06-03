148 кровососов испили кровушки калужан за неделю

В понедельник, 3 июня, Роспотребнадзор опубликовал данные по укусам клещами за прошлую неделю. С понедельника по воскресенье в больницы Калуги и области обратились 148 человек, среди которых 55 детей.

За прошедшую неделю исследовано 195 экземпляров клещей снятых с людей, у 19 был получен положительный результат на клещевой иксодовый боррелиоз.

В основной своей массе от кровососов страдают люди, которые не принимают мер безопасности на дачах и в лесу.

- При выезде на природу надо одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду и присосаться к коже, - советуют в Роспотребнадзоре. – Надо надевать сапоги (или брюки заправить в носки), рубашку - заправить в брюки, манжеты должны быть плотные.

Также специалисты рекомендуют применять репелленты - отпугивающие средства. Такие как «Дета», «Тайга», «Пермет», «Акрозоль». Можно применять препараты и для одежды - «Претикс», «Перманон». Они парализуют присоски на лапках, клещ падает и погибает.

Защитные полосы наносят на рукава на уровне плеча, вокруг воротника. Детям защитные полосы наносят на уровне пояса.

- Осматривайте себя и одежду, придя домой, а также все, что принесли с собой из леса, - говорят в Роспотребнадзоре.