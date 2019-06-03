На расчистку Яченского водохранилища потратят 10 миллионов

В понедельник, 3 июня, на традиционном утреннем совещании правительства Калужской области обсуждали тему чистоты водоёмов Калуги и области.
Как выяснилось, основные из них относятся к третьему классу загрязненности. То есть грязные, но не очень.
Озвучили чиновники и сведения по их очистке. В качестве примера привели реку Жиздра, русло которой уже не первый год чистят в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», который в свою очередь является частью нацпроекта «Экология». В этом году на расчистку русла Жиздры потратят 5,5 миллиона рублей.
Вместе с тем ожидает очистки и Яченское водохранилище Калуги. На это планируется выделить 10 миллионов рублей. Правда, только в 2020 году.
- За счет субвенций федерального бюджета в этом году также разрабатывается проектная документация на расчистку русла реки Сечна в районе деревень Каравай и Камельгино в Дзержинском районе области, - сообщает пресс-служба правительства Калужской области.
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