Страна потерянных детей и люди, их спасающие

31.05.2019 21:30 249 Андрей ДАРЬИН. Фото со страницы отряда «Лиза Алерт Калуга» в «ВКонтакте».

1 июня — Международный день защиты детей. 25 мая его предварил День пропавших детей. Ежегодно в России пропадает более 100 тысяч человек, из них около 15 тысяч — дети. Найти удается, увы, не всех.

К сожалению, в социальных сетях мы постоянно наталкиваемся на сообщения о потерявшихся детях. Но, к счастью, в большинстве случаев за ними следует информация о том, что ребенок нашелся. И часто решающим фактором успеха оказывается помощь волонтеров ­добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Его девиз: «Потеряться — не значит пропасть».

Участников отряда условно можно разделить на две группы: поисковики — те, кто непосредственно выезжает на место поиска, и те, кто занимается распространением информации и координацией работы отряда, — так называемые инфорги.

По данным «Лизы Алерт», в России в 2018 году пропали и до сих пор не найдены 84 ребенка. В отряде не теряют надежды, что они все-таки отыщутся. В нашей области ситуация на данный момент более или менее утешительная: по информации инфоргов калужского отряда, всех 16 пропавших с начала этого года детей удалось найти живыми.

Однако важно учитывать, что «лесной сезон», когда детей по статистике теряется больше всего, только начинается. Для того чтобы не пропасть в лесу, достаточно соблюдать несколько простых правил, о которых нам сообщили в калужском отделении «Лизы Алерт».

Во-первых, важно правильно собраться в поход, взяв с собой воду, какой-то калорийный перекус, свисток и полностью заряженный мобильный. Одеваться следует ярко, а если нет подходящей одежды, то лучше надеть сигнальный жилет. Не следует подходить к водоемам и купаться без взрослых, есть и пить можно лишь то, что взяли с собой. Если ребенок понял, что потерялся, не надо самостоятельно искать своих взрослых и дорогу домой.

Сначала нужно позвонить родителям, а если нет приема, то в службу ««112». Заряд телефона в лесу лучше поберечь. На зов следует всегда отзываться. А если нет возможности громко крикнуть, то можно использовать свисток. Эти базовые советы помогут избежать трагедии.

И очень хочется надеяться, что у добровольцев «Лизы Алерт» работы станет намного меньше.

Эта статья опубликована в свежем номере газеты "Калужский объектив", который вышел 31 мая. Распространение - бесплатное.