Главная > Новости > Общество

Страна потерянных детей и люди, их спасающие

31.05.2019 21:30 1 249 Андрей ДАРЬИН. Фото со страницы отряда «Лиза Алерт Калуга» в «ВКонтакте».
Страна потерянных детей и люди, их спасающие

1 июня — Международный день защиты детей. 25 мая его предварил День пропавших детей. Ежегодно в России пропадает более 100 тысяч человек, из них около 15 тысяч  — дети. Найти удается, увы, не всех.

К сожалению, в социальных сетях мы постоянно наталкиваемся на сообщения о потерявшихся детях. Но, к счастью, в большинстве случаев за ними следует информация о том, что ребенок нашелся. И часто решающим фактором успеха оказывается помощь волонтеров ­добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Его девиз: «Потеряться — не значит пропасть».

Участников отряда условно можно разделить на две группы: поисковики — те, кто  непосредственно выезжает на место поиска, и те, кто занимается распространением информации и координацией работы отряда, — так называемые инфорги.

По данным «Лизы Алерт», в России в 2018 году пропали и до сих пор не найдены 84 ребенка. В отряде не теряют надежды, что они все-таки отыщутся. В нашей области ситуация на данный момент более или менее утешительная: по информации инфоргов калужского отряда, всех 16 пропавших с начала этого года детей удалось найти живыми.

Однако важно учитывать, что «лесной сезон», когда детей по статистике теряется больше всего, только начинается. Для того чтобы не пропасть в лесу, достаточно соблюдать несколько простых правил, о которых нам сообщили в калужском отделении «Лизы Алерт».

Во-первых, важно правильно собраться в поход, взяв с собой воду, какой-то калорийный перекус, свисток и полностью заряженный мобильный. Одеваться следует ярко, а если нет подходящей одежды, то лучше надеть сигнальный жилет. Не следует подходить к водоемам и купаться без взрослых, есть и пить можно лишь то, что взяли с собой. Если ребенок понял, что потерялся, не надо самостоятельно искать своих взрослых и дорогу домой.

Сначала нужно позвонить родителям, а если нет приема, то в службу ««112». Заряд телефона в лесу лучше поберечь. На зов следует всегда отзываться. А если нет возможности громко крикнуть, то можно использовать свисток. Эти базовые советы помогут избежать трагедии.

И очень хочется надеяться, что у добровольцев «Лизы Алерт» работы станет намного меньше.

Эта статья опубликована в свежем номере газеты "Калужский объектив", который вышел 31 мая. Распространение - бесплатное.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Андрей ДАРЬИН. Фото со страницы отряда «Лиза Алерт Калуга» в «ВКонтакте».
Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Потомки владельца калужской макаронной фабрики ищут информацию о родных 30.05.2019 21:30

День защиты детей: куда сходить с ребёнком в его праздник 30.05.2019 09:14

«Вдох-­выдох»: об одиночестве не только подростков 29.05.2019 21:50

Пора на море: в черте Калуги купаться запретили почти везде 29.05.2019 11:53

Полное безумие: белые и свинушки собирают даже в парке Циолковского 29.05.2019 11:34

Народные новости
597 3
Viktorch1311
1617 10
Автолюбитель
2042 0
Boredom

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 01 июня, 10:00
Выставка животных «Экзоферма»
Панорама, ТЦ
сб 01 июня, 15:00
Праздник Профессий в ТК "21 век"
21 ВЕК, ТК
пн 03 июня, 18:00
Спектакли от Чемоданного кукольного театра
Калуга

Для детей

сб 01 июня, 10:00
«Зеленый Марафон 2019»
Калуга
сб 01 июня, 11:00
Праздничная программа "День защиты детей"
Калуга
сб 01 июня, 10:30
Илья Муромец и Соловей-разбойник
Калужский театр кукол
сб 01 июня, 11:00
День защиты детей в ИКЦ
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Концерты

пн 03 июня, 19:00
Леонид Агутин. Большой юбилейный концерт
Филармония
ср 05 июня, 19:00
Мельница 2.0 Юбилейная программа
Арена КТЗ, ДК
ср 05 июня, 19:00
«Под небом Парижа», КМСО им. Рихтера
Гостиные ряды
вс 09 июня, 19:00
НедРа
Мажор, бар

Кино

Покемон. Детектив Пикачу
Гори, гори ясно
Аладдин
Годзилла 2: Король монстров
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Газэнергобанк начинает сбор биометрии

27 мая 2019 09:34
Новости компаний

Стали известны лучшие работодатели Калужской области – 2018

Пользователи «Велобайка» совершили 10 млн поездок

ВТБ Пенсионный фонд начинает оформление договоров НПО в офисах банка ВТБ

«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Газэнергобанк - Состоялась неформальная деловая встреча молодых предпринимателей города Обнинска

Газэнергобанк 22 мая 2019 15:40

Газэнергобанк - В Калуге прошел первый Семейный фестиваль «PROДети»

Газэнергобанк 22 мая 2019 13:29

Новости партнеров

Привычки, которые помогают тратить меньше денег

Как появились синие, чёрные и радужные розы?

Как быстро научиться говорить по-английски

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.