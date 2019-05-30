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Убийца из учхозовской банды получил 14 с половиной лет колонии

30.05.2019 08:15 0 807 Сергей ПЕТРОВ, фото: СК по Калужской области, следственный эксперимент
Убийца из учхозовской банды получил 14 с половиной лет колонии

Как мы уже писали, в середине мая суд вынес приговоры членам банды, которые ограбили дом предпринимателя в поселке Учхоз. В результате нападения погиб один человек, а двое получили ранения тяжелой и средней степени тяжести. 

Всего в разбойном нападении принимали участие девять граждан Таджикистана. Личности всех их установлены, но четверо скрылись и находятся в розыске. Четверо задержанных получили сроки от 9 до 12 лет лишения свободы в колонии строго режима. Одного – виновного в смерти человека, судили отдельно и вечером среды, 29 мая, Следственный комитет озвучил результаты этого разбирательства.

Убийцу признали виновным и приговорили к 14 с половиной годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

Помимо этого, бандитов обязали возместить ущерб и компенсировать потерпевшим моральный вред в размере более четырех с половиной миллионов рублей.


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото: СК по Калужской области, следственный эксперимент
Тэги: криминал разбой убийство
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