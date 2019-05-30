Убийца из учхозовской банды получил 14 с половиной лет колонии

Как мы уже писали, в середине мая суд вынес приговоры членам банды, которые ограбили дом предпринимателя в поселке Учхоз. В результате нападения погиб один человек, а двое получили ранения тяжелой и средней степени тяжести.
Всего в разбойном нападении принимали участие девять граждан Таджикистана. Личности всех их установлены, но четверо скрылись и находятся в розыске. Четверо задержанных получили сроки от 9 до 12 лет лишения свободы в колонии строго режима. Одного – виновного в смерти человека, судили отдельно и вечером среды, 29 мая, Следственный комитет озвучил результаты этого разбирательства.
Убийцу признали виновным и приговорили к 14 с половиной годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.
Помимо этого, бандитов обязали возместить ущерб и компенсировать потерпевшим моральный вред в размере более четырех с половиной миллионов рублей.
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