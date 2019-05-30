Бешенство наступает: карантин ввели в Малоярославецком районе

В среду, 29 мая, постановлением губернатора области в Малоярославецком районе был установлен карантин по бешенству, сообщил комитет ветеринарии по Калужской области.

Одними из главных переносчиков этой опасной заразы являются лисы.

Владельцам домашних животных рекомендуют сделать питомцам прививки от этой страшной болезни.

Фермерам и местным жителям, содержащим сельскохозяйственных животных, рекомендовано обеспечить постоянную охрану на выпасах.

При подозрительном поведении питомцев или в случае обнаружения укусов, их необходимо надежно изолировать и немедленно сообщить о покусах ветеринару.