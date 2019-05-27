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Некому работать: число вакансий в три раза превысило количество безработных

27.05.2019 15:11 16 3599 Елена Французова, Фото: pxhere.com.
Некому работать: число вакансий в три раза превысило количество безработных

В понедельник, 27 мая, на заседании калужского правительства обсудили потребность региона в кадрах на ближайшие 7 лет.

- Количество заявленных вакансий в три раза превышает численность граждан, ищущих работу, - рассказала начальник Управления по труду и кадровой политике Калужской области Лариса КУЛАКОВА.

Официально в регионе 3000 безработных.

С начала года размещено 5900 вакансий, в 2018 году – 17 100 вакансий.

По прогнозам на ближайшие 7 лет, нашей области потребуется более 52 тысяч работников, из которых четверть - на вновь создаваемые места. 68% - это специалисты со средним специальным образованием, чуть более 23% - специалисты с высшим профессиональным образованием.

Основную потребность в кадрах испытывает обрабатывающее производство, сельское хозяйство и торговля. Также требуются педагоги, врачи, квалифицированные рабочие различных специальностей, медсёстры.

- Из этих бездельников, которые к вам идут за пособием, сколько людей удалось уговорить вернуться на производство, пойти копейку заработать честным своим трудом, а не пропить по истечении месяца? – поинтересовался глава региона Анатолий АРТАМОНОВ.

- Уровень трудоустройства составляет 76% от числа обратившихся. Это достаточно высокий уровень, - ответила Лариса Кулакова.

- Они пришли, оформились и снова не работают, - считает губернатор.

- Если человек трудоустроился, лишь небольшой процент встаёт повторно на учёт, - прокомментировала Кулакова.

- Вчера в Тарусе спрашиваю: «Сколько человек у вас работает здесь?». Хорошее предприятие сделали по программе развития туризма. «У нас некому работать, нам не хватает официантов, специалистов гостиничного бизнеса»... Собственники, которые все доходы от другого бизнеса вкладывают в любимое дело, вынуждены сами заниматься физическими трудом, потому что никого не могут найти, - рассказал Артамонов.

Кадровый дефицит собираются решать за счёт переобучения жителей области, приглашения в наш регион соотечественников, а также иностранцев. Иностранные работники в основном устраиваются подсобными рабочими, операторами, грузчиками, швеями, каменщиками, водителями и монтажниками.

Уважаемые читатели! А как вы искали работу в Калуге? С какими трудностями столкнулись? Расскажите в комментариях!


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Авторы
Елена Французова 
Фото: pxhere.com.
Тэги: общество статистика работа безработица анатолий артамонов лариса кулакова
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