Пропавшего мужчину нашли в лесу

В пятницу, 24 мая, в Калуге нашли живым 66-летнего Александра Стоцкого, пропавшего в Мстихино 20 мая.
- Местный житель отправился на прогулку в лес, где в лесополосе между Мстихино и детскими оздоровительными лагерями встретил Александра Стоцкого, который нуждался в медицинской помощи, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Ранее местный житель видел ориентировку в СМИ и тут же позвонил в полицию и «Скорую».
Напомним, поисками пенсионера занимались десятки волонтёров «Лиза Алерт». Он в течение трёх суток прочёсывали местность в районе Мстихино.
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