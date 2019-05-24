Пропавшего мужчину нашли в лесу

В пятницу, 24 мая, в Калуге нашли живым 66-летнего Александра Стоцкого, пропавшего в Мстихино 20 мая.

- Местный житель отправился на прогулку в лес, где в лесополосе между Мстихино и детскими оздоровительными лагерями встретил Александра Стоцкого, который нуждался в медицинской помощи, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Ранее местный житель видел ориентировку в СМИ и тут же позвонил в полицию и «Скорую».

Напомним, поисками пенсионера занимались десятки волонтёров «Лиза Алерт». Он в течение трёх суток прочёсывали местность в районе Мстихино.