День защиты детей: куда сходить с ребёнком в его праздник

Уже совсем скоро, 1 июня, наступит пусть и негромкий, но все-таки важный праздник – День защиты детей.

В преддверии него мы подготовили спецпроект, в котором расскажем о культурно-развлекательных мероприятиях, которые состоятся в этот субботний день в Калуге: какие торжества запланированы, какие скидки, акции и спецпредложения организации города предлагают калужанам.

Ниже мы отобрали показавшиеся нам наимболее интересными.