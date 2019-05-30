Главная > Новости > Общество

День защиты детей: куда сходить с ребёнком в его праздник

30.05.2019 09:14 0 241 Наталья Чаадаева
День защиты детей: куда сходить с ребёнком в его праздник

Уже совсем скоро, 1 июня, наступит пусть и негромкий, но все-таки важный праздник – День защиты детей.

В преддверии него мы подготовили спецпроект, в котором расскажем о культурно-развлекательных мероприятиях, которые состоятся в этот субботний день в Калуге: какие торжества запланированы, какие скидки, акции и спецпредложения организации города предлагают калужанам.

Ниже мы отобрали показавшиеся нам наимболее интересными.

В субботу, 1 июня, с 12.00 до 15.00 в Центральном парке культуры и отдыха будет проходить городской праздник, посвященный Международному дню защиты детей.

В этот день на территории парка развернется целый городок детского творчества: 

  • познавательные викторины, веселые конкурсы и увлекательные мастер-классы проведут учреждения дополнительного образования детей города Калуги;
  • развлекательные и обучающие интерактивные площадки подготовят детские развлекательные центры и творческие студии нашего города.

Для желающих пробовать свои силы в сдаче норм ВФСК «ГТО» предоставится возможность испытать себя в прыжках в длину, наклонах, упражнениях на пресс, отжимании, будут организованы соревнования по метанию мяча в цель.

Начнется праздничная программа с торжественного вручения свидетельств о занесении на Детскую доску почета муниципального образования «Город Калуга».

Детская доска почета обновляется ежегодно к Международному дню защиты детей. Местом размещения Детской доски почета является официальный сайт Городской Управы города Калуги (раздел «Ими гордится Калуга»).

В 2019 году на Детскую доску почета отобрано 8 детей в номинации «Интеллект», 7 детей в номинации «Творчество», 7 детей в номинации «Спорт», 3 творческих коллектива и 1 спортивная команда.
В Доме музыки в этот день пройдут гастроли театральной мастерской «Нечайка». Она покажет спектакль «Синяя птица». Начало представления, в котором все актёры - дети, назначено на 10:30.

В Международный день защиты детей в 60 городах от Калининграда до Владивостока, пройдет «Зеленый Марафон 2019» .

В Калуге он состоится на набережной Яченского водохранилища. Дистанция пробега составит 4,2 км.

Регистрация участников начнется в 9.00, спустя полчаса - небольшой концерт. На 10 часов запланирована разминка, а на 11 - старт марафонцев.

После финиша участников снова порадуют концертом, а награждение победителей состоится в полдень. Завершится мероприятие к 14.00.

 

В Инновационном культурном центре международный День защиты детей начнется с 11 утра. Здесь  в рамках Калуга.Дети.Фест организуют различные мастер-классы, квесты, игротеки. Программу праздника публикуем ниже

14.00 — 18.00

  • танцевальный мастер-класс от фитнесс-центра
  • бизнес-игра и мастер-класс по игре на окулеле
  • мастер-классы
  • лекция для родителей с элементами активных игр 
  • мастер-класс по активизации мозговой деятельности и создание инсталляции 
  • лекция для будущих родитей 

Спектакли

  • 11:30 - 12:10 «Праздник непослушания»
  • 15:00 - 15:45 интерактивная сказка «Школа по-толстовски»
  • 17:00 - 18:15 спектакль «Дракон» 
  • 11:00 — 13:00

Мастер-классы

  • игры по правильному питанию от Волонтеров-медиков
  • игротека
  • антимузей «Безумная лаборотория»
  • конкурс рисунков на асфальте
  • семейный квест
  • спортивые состязания
  • творческий уголок
  • кулинарный мастер-класс
  • спортивный мастер-класс
  • лайфхаки для родителей

Тем, кто захочет выбраться из города в этот субботний вечер, рекомендуем отправиться в Полотняный завод. Здесь состоится одно из главых мероприятий этого места - Пушкинский праздник.

Главный дом усадьбы Гончаровых 

  • 11-00 Торжественная церемония открытия праздника. 
  • 11-45 Открытие выставки «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Персональная выставка работ Народного художника России Дмитрия Белюкина. 
  • 12-00 – 15-00 Театрализованные экскурсии по экспозиции музея «А.С. Пушкину посвящается». 
  • 15-00 – 16-00 Концертная программа Калужской областной филармонии «Романсы на стихи А.С. Пушкина и музыку И.С. Баха под аромат настоящего кофе». Исполнители: камерный оркестр «Палладио», руководитель Артур Серобян; Виктория Тантлевская, Ирина Самойлова, Вадим Прикладовский, Игорь Рубцов, Карина Бизяева. 
  • 11-00 – 18-00 Работает музейная экспозиция и выставки: «Мой любимый Полотняный». Фотоработы С.Д. Коробцова. «Дом над прудом. Творчество Н.С. Гончаровой» 

Пушкинская беседка 

  • 12-00 – 12-30 Возложение цветов к памятнику А.С. Пушкина. 
  • 12-30 – 15-00 Поэтическая программа «Читаем Пушкина». Участники: - народный театр «Легенда» ГП «Поселок Товарково» (режиссер Людмила Смирнова). - калужские поэты и писатели читают роман в стихах «Евгений Онегин». - ансамбль русской народной песни культурно-досугового центра г. Кондрово. 

Парк усадьбы Гончаровых 

  • 12-00 – 15-00 Игровые зоны для детей и взрослых. Мастера народных промыслов Калуги и Калужской области. Выставка музея ретро автомототехники. Мастер-класс кузнечного дела от Сергея Степанова (г. Клязьма).

 

Благотворительные мастер-классы в День защиты детей состоятся в Доме Мастеров на Григоровом переулке:

  • 12:00 - мастер-класс по традиционной текстильной кукле (5+)
  • 14:00 - мастер класс "Изонить" (8+)

За участие в мастер-классе каждый может заплатить столько, сколько посчитает нужным.
Вырученные средства пойдут в помощь детям, подопечным благотворительной организации "Новый   день".

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Наталья Чаадаева 
Тэги: общество афиша день защиты детей
Еще новости из рубрики «Общество»

«Вдох-­выдох»: об одиночестве не только подростков 29.05.2019 21:50

Пора на море: в черте Калуги купаться запретили почти везде 29.05.2019 11:53

Полное безумие: белые и свинушки собирают даже в парке Циолковского 29.05.2019 11:34

В смерти ребёнка и мужчины виноваты оба водителя - и пьяный, и трезвый 29.05.2019 10:36

Аквапарк в Калуге всё-таки построят 29.05.2019 08:49

Народные новости
1664 0
Boredom
2065 10
klgtvr
1123 16
Подозрительный

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 31 мая, 10:00
Выставка животных «Экзоферма»
Панорама, ТЦ
сб 01 июня, 15:00
Праздник Профессий в ТК "21 век"
21 ВЕК, ТК
пн 03 июня, 18:00
Спектакли от Чемоданного кукольного театра
Калуга
ср 05 июня, 19:00
Танцевальная площадка по историческим танцам
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Для детей

сб 01 июня, 10:00
«Зеленый Марафон 2019»
Калуга
сб 01 июня, 11:00
День защиты детей в ИКЦ
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 01 июня, 12:00
Благотворительные мастер-классы в День защиты детей
Дом мастеров
вс 02 июня, 12:00
"Театральный саквояж" Фестиваль театрализованной деятельности
Центральный парк культуры и отдыха

Концерты

чт 30 мая, 19:00
«Мир Гитары» 2019. День 4 - Мировые звезды
Филармония
пт 31 мая, 19:00
«Мир Гитары» 2019. День 5 - Закрытие фестиваля
Филармония
пн 03 июня, 19:00
Леонид Агутин. Большой юбилейный концерт
Филармония
пт 31 мая, 20:00
"Дуэт "Вещь в себе"
Flat, кафе

Кино

Аладдин
Мстители: Финал
Тайная жизнь домашних животных 2
Покемон. Детектив Пикачу
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Газэнергобанк начинает сбор биометрии

27 мая 2019 09:34
Новости компаний

Стали известны лучшие работодатели Калужской области – 2018

Пользователи «Велобайка» совершили 10 млн поездок

ВТБ Пенсионный фонд начинает оформление договоров НПО в офисах банка ВТБ

«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Газэнергобанк - Состоялась неформальная деловая встреча молодых предпринимателей города Обнинска

Газэнергобанк 22 мая 2019 15:40

Газэнергобанк - В Калуге прошел первый Семейный фестиваль «PROДети»

Газэнергобанк 22 мая 2019 13:29

Новости партнеров

Как быстро научиться говорить по-английски

Недвижимость на Кипре: полный анализ выгоды от инвестирования в жилье + достоинства и недостатки

Тепловой насос для отопления дома - принцип работы и их виды

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.