День защиты детей: куда сходить с ребёнком в его праздник

Уже совсем скоро, 1 июня, наступит пусть и негромкий, но все-таки важный праздник – День защиты детей.
В преддверии него мы подготовили спецпроект, в котором расскажем о культурно-развлекательных мероприятиях, которые состоятся в этот субботний день в Калуге: какие торжества запланированы, какие скидки, акции и спецпредложения организации города предлагают калужанам.
Ниже мы отобрали показавшиеся нам наимболее интересными.
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В субботу, 1 июня, с 12.00 до 15.00 в Центральном парке культуры и отдыха будет проходить городской праздник, посвященный Международному дню защиты детей.
В этот день на территории парка развернется целый городок детского творчества:
Для желающих пробовать свои силы в сдаче норм ВФСК «ГТО» предоставится возможность испытать себя в прыжках в длину, наклонах, упражнениях на пресс, отжимании, будут организованы соревнования по метанию мяча в цель.
Начнется праздничная программа с торжественного вручения свидетельств о занесении на Детскую доску почета муниципального образования «Город Калуга».
Детская доска почета обновляется ежегодно к Международному дню защиты детей. Местом размещения Детской доски почета является официальный сайт Городской Управы города Калуги (раздел «Ими гордится Калуга»).
В 2019 году на Детскую доску почета отобрано 8 детей в номинации «Интеллект», 7 детей в номинации «Творчество», 7 детей в номинации «Спорт», 3 творческих коллектива и 1 спортивная команда.
|В Доме музыки в этот день пройдут гастроли театральной мастерской «Нечайка». Она покажет спектакль «Синяя птица». Начало представления, в котором все актёры - дети, назначено на 10:30.
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В Международный день защиты детей в 60 городах от Калининграда до Владивостока, пройдет «Зеленый Марафон 2019» .
В Калуге он состоится на набережной Яченского водохранилища. Дистанция пробега составит 4,2 км.
Регистрация участников начнется в 9.00, спустя полчаса - небольшой концерт. На 10 часов запланирована разминка, а на 11 - старт марафонцев.
После финиша участников снова порадуют концертом, а награждение победителей состоится в полдень. Завершится мероприятие к 14.00.
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В Инновационном культурном центре международный День защиты детей начнется с 11 утра. Здесь в рамках Калуга.Дети.Фест организуют различные мастер-классы, квесты, игротеки. Программу праздника публикуем ниже
14.00 — 18.00
Спектакли
Мастер-классы
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Тем, кто захочет выбраться из города в этот субботний вечер, рекомендуем отправиться в Полотняный завод. Здесь состоится одно из главых мероприятий этого места - Пушкинский праздник.
Главный дом усадьбы Гончаровых
Пушкинская беседка
Парк усадьбы Гончаровых
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Благотворительные мастер-классы в День защиты детей состоятся в Доме Мастеров на Григоровом переулке:
За участие в мастер-классе каждый может заплатить столько, сколько посчитает нужным.
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