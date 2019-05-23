На рабочем месте задержан заместитель главы администрации Людиново

В Людиново на рабочем месте задержан заместитель главы администрации. В четверг, 23 мая, об этом сообщает прокуратура Калужской области. Сайт Людиново.ру уточняет, что речь идёт о Владимире Фарутине, который курировал экономические вопросы. Этот же ресурс опубликовал фото с места задержания.

По информации прокуратуры, чиновника подозревают в совершении коррупционного преступления. Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Максимальное наказание – четыре года лишения свободы.

Задержанный замглавы администрации уже уволен со службы в связи с утратой доверия.

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