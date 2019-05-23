Главная > Новости > Общество

Бич нашего времени: клещи наступают

23.05.2019 21:30 1 729 Татьяна Светлова
Бич нашего времени: клещи наступают

Иксодовые клещи переносят целый ряд инфекций как вирусной, так и бактериальной природы. Среди заболеваний, опасных для человека, самыми распространёнными являются клещевой вирусный энцефалит (Калужская область не эндемична по клещевому энцефалиту, но, если выезжаете в эндемичные регионы, лучше сделать прививку) и иксодовый клещевой боррелиоз.

Как обезопасить себя от них, рассказывает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил ЛЕБЕДЕВ:

— На территориях, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту, проводится вакцинация от этого заболевания. Но необходимо помнить о том, что вакцина способна защитить только от энцефалита, прививок против других клещевых инфекций, в том числе от боррелиоза, который распространён на всей территории нашей страны, не существует.

Как защититься?

— Отправляясь в лес, надевайте закрытую одежду. Не забывайте про головной убор. Несмотря на то что клещи живут в лесной подстилке, в траве и не способны прыгать с деревьев, им вполне по силам добраться до волосистой части головы по одежде.

Внимательно осматривайте друг друга. В лесу взаимный осмотр открытых участков тела и одежды желательно проводить каждые 15–20 минут. Дома особое внимание уделите зонам под коленями и за ушами, подмышкам, животу, области паха и другим участкам с тонкой кожей.

Пользуйтесь репеллентами и/или акарицидами. Первые отпугивают клещей (эти препараты можно наносить на кожу), вторые убивают паразита, но эти средства можно распылять только на одежду.

Что делать, если клещ укусил

— Удалить клеща можно в травмпункте или самостоятельно. В аптеках продаются специальные приспособления — клещевые отвёртки или ручки--лассо. Если ничего подобного под рукой не оказалось, возьмите прочную нитку, аккуратно обвяжите её вокруг хоботка клеща, концы нити скрутите и потягивайте их вверх. Вращательными движениями удалите клеща, обработайте ранку антисептиком.

Нельзя мазать клеща маслом и едкими жидкостями — это только повышает возможный риск передачи инфекции!

Отнесите на исследование в лабораторию

Удалённого клеща в лабораторию желательно доставить живым, поэтому поместите его в прозрачную ёмкость с травинкой и кусочком влажной ткани. Исследование паразита проводится на наличие основных возбудителей клещевых инфекций: вирусного клещевого энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза и эрлихиоза.

Если выяснится, что клещ инфицирован, нужно обязательно обратиться к врачу для назначения соответствующих мероприятий.

Может понадобиться профилактика

— Если клещ оказался переносчиком возбудителей бактериальных инфекций (чаще — боррелиоза, а также анаплазмоза и эрлихиоза), врачом назначается антибиотикопрофилактика.

Если же лабораторным исследованием паразита будет обнаружен вирус клещевого энцефалита, а пострадавший не вакцинирован от этого заболевания, в течение короткого времени (не более 4 суток от момента укуса) проводится экстренная серопрофилактика: вводится противоклещевой иммуноглобулин.

Через месяц желательно сдать анализ крови на наличие антител к возбудителям клещевых инфекций.

Тревожные симптомы

— Если по какой-то причине вам не удалось отправить клеща на исследование, в течение месяца после присасывания нужно быть особенно внимательным к своему здоровью.

Инкубационный период для клещевых инфекций составляет в среднем от 10 до 14 дней. К ранним симптомам клещевого энцефалита относится повышение температуры, головная боль, слабость, недомогание, могут присоединиться тошнота и рвота. Что касается боррелиоза, то главный признак этой инфекции — покраснение в месте присасывания клеща (эритема), размер которого составляет, как правило, 5 и более сантиметров (у детей может быть меньше).

При появлении этих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.

Эта статья была опубликована в №21 газеты «Калужский перекрёсток» от 22.05.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Татьяна Светлова 
Тэги: общество клещи
Еще новости из рубрики «Общество»

Пожилая женщина ищет пропавшего сына 23.05.2019 14:55

На рабочем месте задержан заместитель главы администрации Людиново 23.05.2019 14:42

Детские сады станут работать по субботам 22.05.2019 21:30

Ребёнок с ВИЧ родился у матери, которая скрывала свою болезнь 22.05.2019 16:00

Растоптали и забыли: художник добивается увековечения имён репрессированных 22.05.2019 12:34

Народные новости
2716 16
ajax
1591 1
ajax
1247 6
ajax

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 24 мая, 10:00
Выставка животных «Экзоферма»
Панорама, ТЦ
сб 25 мая, 12:00
 Фестиваль уличной еды
Калуга
сб 25 мая, 17:00
Спектакли от Чемоданного кукольного театра
Калуга
вс 26 мая, 11:00
ДивоФест 2019
Обнинск

Для детей

пт 24 мая, 10:00
Спектакль "Коза-Дереза"
Орион, КЗТА
сб 25 мая, 11:00
Спектакль «Илья Муромец и Соловей – разбойник»
Калужский театр кукол
сб 25 мая, 12:00
"Театральный саквояж" Фестиваль театрализованной деятельности
Центральный парк культуры и отдыха
сб 25 мая, 15:00
Фестиваль мыльных пузырей
Калуга

Концерты

пт 24 мая, 19:00
Юрий Шатунов «Не молчи»
Филармония
пн 27 мая, 19:00
«Мир Гитары» 2019. День 1- Открытие
Филармония
вс 26 мая, 17:00
Отчетный концерт "Dance rush"
Арена КТЗ, ДК
вс 26 мая, 19:00
Ledstar, хиты мирового рока
Мажор, бар

Кино

Джон Уик 3
Плейбой под прикрытием
Покемон. Детектив Пикачу
Аладдин
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Сегодня 15:45
Новости компаний

Клиенты ВТБ увеличили свои траты во время майских праздников в полтора раза

ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Росатом»

ВТБ снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 5%

«Ростелеком» за 2018 год отбил более 700 тыс. кибератак на инфраструктуру клиентов

Опросы
Как считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2018»? 
 
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
 356
ООО «Леруа Мерлен Восток»
 186
ООО «Обувная фабрика Ромер»
 399
АО «Обнинскоргсинтез»
 103
ЗАО «Лореаль»
 43
ООО «Ново Нордиск»
 81
Филиал АО «Магна Автомотив Рус» в г. Калуга
 94
ООО «ЛИР»
 20
ООО «Фольксваген Груп Рус»
 193
АО «Автоэлектроника»
 31
ООО «Нестле Россия»
 34
ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
 36
ООО «НЛМК-Калуга»
 85
АО ПИК-Индустрия НЗ ЖБК
 6
ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг»
 29
ООО «Агро-инвест»
 36
Отель Амбассадор Калуга
 35
Всего проголосовало: 1767
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк Сегодня 15:45

Газэнергобанк - Состоялась неформальная деловая встреча молодых предпринимателей города Обнинска

Газэнергобанк Вчера 15:40

Газэнергобанк - В Калуге прошел первый Семейный фестиваль «PROДети»

Газэнергобанк Вчера 13:29

Газэнергобанк - Благотворительный аукцион "Красота детской души!" - поможем воспитанникам детдома отправиться на море!

Газэнергобанк 30 апр 2019 11:20

Новости партнеров

Новые сериалы, заслуживающие просмотра

Вячеслав Кантор: война с терроризмом – это прежде всего идеологическая борьба

Ресепшн 21-го века – объект современного искусства или сдержанность форм

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.