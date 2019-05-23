Бич нашего времени: клещи наступают

Иксодовые клещи переносят целый ряд инфекций как вирусной, так и бактериальной природы. Среди заболеваний, опасных для человека, самыми распространёнными являются клещевой вирусный энцефалит (Калужская область не эндемична по клещевому энцефалиту, но, если выезжаете в эндемичные регионы, лучше сделать прививку) и иксодовый клещевой боррелиоз.
Как обезопасить себя от них, рассказывает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил ЛЕБЕДЕВ:
— На территориях, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту, проводится вакцинация от этого заболевания. Но необходимо помнить о том, что вакцина способна защитить только от энцефалита, прививок против других клещевых инфекций, в том числе от боррелиоза, который распространён на всей территории нашей страны, не существует.
Как защититься?
— Отправляясь в лес, надевайте закрытую одежду. Не забывайте про головной убор. Несмотря на то что клещи живут в лесной подстилке, в траве и не способны прыгать с деревьев, им вполне по силам добраться до волосистой части головы по одежде.
Внимательно осматривайте друг друга. В лесу взаимный осмотр открытых участков тела и одежды желательно проводить каждые 15–20 минут. Дома особое внимание уделите зонам под коленями и за ушами, подмышкам, животу, области паха и другим участкам с тонкой кожей.
Пользуйтесь репеллентами и/или акарицидами. Первые отпугивают клещей (эти препараты можно наносить на кожу), вторые убивают паразита, но эти средства можно распылять только на одежду.
Что делать, если клещ укусил
— Удалить клеща можно в травмпункте или самостоятельно. В аптеках продаются специальные приспособления — клещевые отвёртки или ручки--лассо. Если ничего подобного под рукой не оказалось, возьмите прочную нитку, аккуратно обвяжите её вокруг хоботка клеща, концы нити скрутите и потягивайте их вверх. Вращательными движениями удалите клеща, обработайте ранку антисептиком.
Нельзя мазать клеща маслом и едкими жидкостями — это только повышает возможный риск передачи инфекции!
Отнесите на исследование в лабораторию
Удалённого клеща в лабораторию желательно доставить живым, поэтому поместите его в прозрачную ёмкость с травинкой и кусочком влажной ткани. Исследование паразита проводится на наличие основных возбудителей клещевых инфекций: вирусного клещевого энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза и эрлихиоза.
Если выяснится, что клещ инфицирован, нужно обязательно обратиться к врачу для назначения соответствующих мероприятий.
Может понадобиться профилактика
— Если клещ оказался переносчиком возбудителей бактериальных инфекций (чаще — боррелиоза, а также анаплазмоза и эрлихиоза), врачом назначается антибиотикопрофилактика.
Если же лабораторным исследованием паразита будет обнаружен вирус клещевого энцефалита, а пострадавший не вакцинирован от этого заболевания, в течение короткого времени (не более 4 суток от момента укуса) проводится экстренная серопрофилактика: вводится противоклещевой иммуноглобулин.
Через месяц желательно сдать анализ крови на наличие антител к возбудителям клещевых инфекций.
Тревожные симптомы
— Если по какой-то причине вам не удалось отправить клеща на исследование, в течение месяца после присасывания нужно быть особенно внимательным к своему здоровью.
Инкубационный период для клещевых инфекций составляет в среднем от 10 до 14 дней. К ранним симптомам клещевого энцефалита относится повышение температуры, головная боль, слабость, недомогание, могут присоединиться тошнота и рвота. Что касается боррелиоза, то главный признак этой инфекции — покраснение в месте присасывания клеща (эритема), размер которого составляет, как правило, 5 и более сантиметров (у детей может быть меньше).
При появлении этих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.
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