Полиция ищет мужчину, попавшего на фото

В рамках полицейской проверки управление МВД по Калуге устанавливает личность мужчины, изображенного на фотографии.

Как нам рассказали во вторник, 21 мая, в пресс-службе калужской полиции, всех, кто что-либо знает об этом человеке, просят обращаться в дежурную часть либо по телефонам 02 (с мобильного 102), 8-953-333-08-41.

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