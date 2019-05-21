Полиция ищет мужчину, попавшего на фото

В рамках полицейской проверки управление МВД по Калуге устанавливает личность мужчины, изображенного на фотографии.
Как нам рассказали во вторник, 21 мая, в пресс-службе калужской полиции, всех, кто что-либо знает об этом человеке, просят обращаться в дежурную часть либо по телефонам 02 (с мобильного 102), 8-953-333-08-41.
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