Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Вторник, 21 мая
$ 64.49 0.14
71.96 0.28
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Полиция ищет мужчину, попавшего на фото

21.05.2019 16:30 0 1506 Дмитрий Ивьев, Фото: УМВД по Калужской области.
Полиция ищет мужчину, попавшего на фото

В рамках полицейской проверки управление МВД по Калуге устанавливает личность мужчины, изображенного на фотографии.

Как нам рассказали во вторник, 21 мая, в пресс-службе калужской полиции, всех, кто что-либо знает об этом человеке, просят обращаться в дежурную часть либо по телефонам 02 (с мобильного 102), 8-953-333-08-41.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УМВД по Калужской области.
Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Каменный мост начал разваливаться 21.05.2019 16:12

Медицинский форум ЦФО впервые прошел на Калужской земле 21.05.2019 12:18

Пропавший мальчик пешком прошёл 5 километров 21.05.2019 10:13

Пропавшего ребёнка нашли живым 21.05.2019 07:05

Что нашли археологи в Гостином дворе и на улице Кирова 20.05.2019 21:30

Народные новости
1322 8
ajax
908 1
ajax
1099 6
ajax

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 22 мая, 10:00
Выставка животных «Экзоферма»
Панорама, ТЦ
сб 25 мая, 12:00
 Фестиваль уличной еды
Калуга
сб 25 мая, 17:00
Спектакли от Чемоданного кукольного театра
Калуга
вс 26 мая, 11:00
ДивоФест 2019
Обнинск

Для детей

ср 22 мая, 11:00
Спектакль «Гуси-лебеди»
Орион, КЗТА
чт 23 мая, 10:00
Спектакль "Коза-Дереза"
Орион, КЗТА
ср 22 мая, 11:00
Спектакль «Маленький Мук»
Калужский театр кукол
сб 25 мая, 11:00
Спектакль «Илья Муромец и Соловей – разбойник»
Калужский театр кукол

Концерты

чт 23 мая, 19:00
Концерт фортепианной музыки
Дом музыки
пт 24 мая, 19:00
Юрий Шатунов «Не молчи»
Филармония
вс 26 мая, 17:00
Отчетный концерт "Dance rush"
Арена КТЗ, ДК
вс 26 мая, 19:00
Ledstar, хиты мирового рока
Мажор, бар

Кино

Маугли дикой планеты
Покемон. Детектив Пикачу
Мстители: Финал
Отпетые мошенницы
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Благотворительный аукцион "Красота детской души!" - поможем воспитанникам детдома отправиться на море!

30 апр 2019 11:20
Новости компаний

«Ростелеком» предложил целый год бесплатно смотреть «Wink ТВ-онлайн»

«Ростелеком» предложил умные кассы малому и среднему бизнесу

Более 2500 калужан подключили тариф «Игровой» от «Ростелекома»

Панорамные двери: в порядке ликбеза

Опросы
Как считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2018»? 
 
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
 356
ООО «Леруа Мерлен Восток»
 186
ООО «Обувная фабрика Ромер»
 399
АО «Обнинскоргсинтез»
 103
ЗАО «Лореаль»
 43
ООО «Ново Нордиск»
 81
Филиал АО «Магна Автомотив Рус» в г. Калуга
 94
ООО «ЛИР»
 20
ООО «Фольксваген Груп Рус»
 193
АО «Автоэлектроника»
 31
ООО «Нестле Россия»
 34
ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
 36
ООО «НЛМК-Калуга»
 85
АО ПИК-Индустрия НЗ ЖБК
 6
ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг»
 29
ООО «Агро-инвест»
 36
Отель Амбассадор Калуга
 35
Всего проголосовало: 1767
Новости Обнинска
Блоги

Прочьба к губернатору от жителей Кировского района - Просьба к губернатору от жителей Кировского района

Александра Кировская 10 мар 2019 23:25

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

Новости партнеров

Вячеслав Кантор: война с терроризмом – это прежде всего идеологическая борьба

Ресепшн 21-го века – объект современного искусства или сдержанность форм

Что такое виниры?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.