Чиновники говорят: калужане должны жить более 100 лет

В понедельник, 20 мая, в Калуге на заседании правительства министр здравоохранения Константин БАРАНОВ рассказал о демографической ситуации в Калужской области.

Он сообщил, что ещё в 2015 году в нашем регионе должен был произойти демографический крест, когда смертность превышает рождаемость, но этого удалось избежать. Однако ситуация по-прежнему остаётся серьёзной. Согласно новым прогнозам, демографический крест произойдёт в 2024-2025 годах.

За первый квартал 2019 года смертность в Калужской области снизилась на 342 человека. При этом она продолжает оставаться высокой – всего умерло 3 596 человек. По сравнению с другими регионами ЦФО по количеству смертей наша область занимает одно из последних мест, меньше только в Москве, Московской и Орловской областях.

Младенческая смертность в этом году выросла, а количество абортов снизилось.

По словам Баранова, причины смертности взрослого населения - заболевания сердечно-сосудистой системы, цирроз, ДТП. Растёт количество онкологических заболеваний.

Смертность мужчин в 4 раза превышает смертность женщин.

- В первую очередь – это запущенность и невнимание к своему здоровью мужчин от 20 до 60 лет, - сообщил Баранов.

Мужчины реже обращаются к врачу, когда их что-то беспокоит, при этом они чаще имеют вредные привычки.

- Надо настроить человека любить себя, уважать себя, беспокоиться о собственном здоровье, - сказал Баранов. - Генетический субстрат жителей Калужской области очень неплохой, рассчитан, по прогнозам учёных, более, чем на 100 лет.

Главный врач областного центра медицинской профилактики Андрей ШИШОВ сообщил, что мужчины реже проходят профилактические осмотры, так как им нужно обеспечивать семью, а у женщин больше свободного времени.

Чтобы увеличить продолжительность жизни, министерство намерено повышать качество оказания медицинской помощи. В настоящее время официальная продолжительность жизни – 72,5 года, план на 2019 год – 73,06. Ожидаемая продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин на 13 % и составляет 78,47 лет (у мужчин - 67).

А повышать рождаемость планируют за счёт переселения в наш регион соотечественников и процедуры ЭКО.