Как калужская студентка работала и отдыхала в США

Студентка иняза КГУ рассказала о работе и отдыхе в США.

Прошлогодние летние каникулы у калужанки Анастасии СТРОГАНОВОЙ были трудовыми. И об этом ничуть не жалеет, ведь ездила в США по программе международного студенческого обмена Work and Travel.

Бюрократические формальности

— О программе Work and Travel у нас на факультете иностранных языков известно всем. Некоторые преподаватели, ещё будучи студентами, тоже принимали в ней участие, так что я в какой-­то момент подумала: а почему бы и нет? Скооперировалась с одногруппницей и подала документы. Для участия возраст должен быть не больше 25 лет и нужно обучаться на дневном отделении вуза. Корме того, необходимо обратиться в агентство, которое станет заниматься твоим трудоустройством в Штатах, и оплатить первый взнос в размере 375 долларов. Поиск работы начинается как раз после оплаты взноса. Нам предоставили некий список опций, из которого можно было выбрать место на свой вкус, и потом уже началось оформление для посольства. По программе ты обязан отработать 3 месяца и ещё один месяц даётся для путешествий по стране, но российские студенты в любом случае должны покинуть Америку до 1 октября.

Одноэтажная Америка

— Мы работали так называемыми хаускиперами, то есть, говоря по-­русски, горничными. Как правило, студенты берут ещё и вторую работу. Мы тоже так сделали и по вечерам работали в фастфуде. Жили в местечке Куинсберри штата Нью-­Йорк. Восточное побережье вообще популярно среди студентов, хотя некоторые предпочитают Запад, в первую очередь — Калифорнию. Куинсберри — маленький городок с населением около 20 тысяч человек, такая одноэтажная Америка. Но при этом место вполне туристическое. Вдоль трассы построили большой парк развлечений, вокруг которого и появился этот город с отелями и ресторанами. Людей там много только в сезон, а зимой Куинсберри вымирает. Хотя есть и горнолыжные курорты, но они популярны скорее у школьников и спортсменов.

Мы жили при оте­ле, в котором работали. Платили $80 в неделю, но это отличное жильё, фактически квартира. В городе, на побережье эта сумма явно перевалила бы за сотню долларов. У нас собралось 6 русских студентов и один мальчик из Монголии, который знал несколько слов по-­русски. Но на изучении английского такое скопление соотечественников никак не сказалось, поскольку мы общались на родном языке только в свободное время, которого было совсем немного. А клиентами в основном были именно американцы, так что языковой барьер преодолели очень быстро. Конечно, нам, инязовцам, было немного проще в плане адаптации, хотя всё равно в первое время быстрая речь и особенности американского английского сбивали с толку.

Работа не волк, работа — work

— Если есть две работы, то программа отлично окупается. Денег хватает не только на путешествия, но ещё и остаётся, чтобы привезти в Россию. Работали мы с утра в отеле, а с 16:30 или с 17:00 начиналась смена в закусочной, которая продолжалась вплоть до 11 вечера. Мы попали в небольшой фастфуд с приятной семейной атмосферой, которую не найдёшь в крупных сетях. Хотя график довольно напряжённый: бывало, работали и по 16 часов. Но это оказалось вполне терпимо, сначала думала, будет тяжелее. Но если ты попал в атмосферу, где все делают деньги, сидеть дома и отдыхать уже кажется странным.

В национальном парке «Секвой­я».

Несмотря на занятость, получалось немного путешествовать: в этом плане хозяин шёл нам навстречу и мог, допустим, предоставить 3 выходных подряд. Так мы съездили на Ниагару, побывали в Массачусетсе и Бостоне, а уже по окончании рабочих месяцев, то есть в сентябре, улетели в Калифорнию. А перед отъездом в наш маленький городок 3 дня мы провели в Нью-­Йорке. Нам он не очень понравился, и это мнение разделяли практически все русскоязычные студенты. Город оказался грязным, много бездом­ных, и я не чувствовала себя там комфортно и безопасно, хотелось побыстрее уехать и не возвращаться. В России думают, что Москва всегда в движении, но они просто не были в Нью-­Йорке: этот город вечно кипит, для меня это непривычно. А вот другие американские города оказались очень приятными. Тот же Бостон довольно большой, но при этом чистый, тихий и спокойный. Там мы провели всего один день и прошлись по историческим местам, видели корабль, участвовавший в «Бостонском чаепитии».

Столица штата Нью-­Йорк вовсе не одноимённый мегаполис, а маленький, но очень живописный городок Олбани.

Огни Лас-­Вегаса

— Наше путешествие по Западу началось с Вегаса. Этот город находится посреди пустыни, и там безумно жарко. По приезде нам сказали, что с погодой повезло, потому что вчера был дождь и теперь будет прохладно — всего 38 градусов. А потом и вовсе дошло до 42. Но, несмотря на эту дикую жару, мы всё равно с удовольствием погуляли по городу. Все основные развлечения сконцентрированы на так называемом Стрипе, официально — Las Begas Boulvard. Там собраны копии мировых достопримечательностей: египетских пирамид, Эйфелевой башни, Тадж-­Махала. Жемчужина Лас-­Вегаса — знаменитый отель «Белладжио» со своим шоу фонтанов, которое я посмотрела 5 раз, и каждый раз они танцевали под разную музыку. Ну и, конечно, Вегас надо увидеть после заката, когда включается вся разнообразная иллюминация.

Жёлтый дождевик — непременный атрибут экскурсий на Ниагару.

Западное побережье

— Затем мы посетили Национальный парк «Секвой­я», где увидели знаменитое дерево «Генерал Шерман» — самое крупное на планете. Потом были Лос-­Анджелес и Сан-­Франциско. Город Ангелов меня немного разочаровал. Аллея славы оказалась грязной и неухоженной, многие звёзды на ней разбиты и покрыты трещинами, вокруг — пыльные витрины магазинчиков. В общем, я не так себе представляла Голливуд. Беверли-Хиллз оказался приятным, но очень скучным местом: по пути к главной улице идёт череда элитных домов, которая сменяется рядом пустующих бутиков. А вот другой район Лос-­Анджелеса — Санта-Моника — мне понравился куда больше. Это живописное место на берегу Тихого океана. Вода, кстати, оказалась холодной, мы только зашли по щиколотку, хотя самые отчаянные всё-таки искупались.

Больше всего времени мы провели в Сан-­Франциско. Климат здесь оказался более мягким, чем в Вегасе. Очень впечатлил знаменитый мост «Золотые ворота». Местные сказали, что нам повезло с погодой — не было тумана, поэтому удалось увидеть мост во всей красе. А вообще в Сан-­Франциско много всего «самого» — самый старый чайна-таун в Америке, самая извилистая в мире улица, самая старая шоколадная фабрика… Сан-­Франциско — один из самых толерантных городов мира. Как-­то, гуляя по городу без карты, мы набрели на квартал, где живут люди, заключившие ­однополые браки, — там всё буквально кричит об этом: постеры, флаги… Не скажу, что это произвело какое-­то особое впечатление или шокировало, но было необычно.

Марсианские виды Гранд-­Каньона.

American English

— Эта поездка дала мне очень много в плане языка. Во-­первых, был сломан языковой барьер, а кроме того, значительно расширился словарный запас. Конечно, это не литературный английский язык, появилось много сленговых словечек, но он реальный разговорный, который тоже необходим. Американский английский сильно отличается от классического. В нём нет упора на грамматику, все говорят безобразно, и в первое время нам, инязовцам, было больно их слушать. Произношение тоже заметно отличается от британской нормы, и какое-­то время ушло на то, чтобы подстроить слуховой аппарат под их манеру речи.

У меня уже готовы все документы для следующего путешествия. Это будет штат Колорадо, и на этот раз я — единственная русская. Так что знакомство с Америкой продол­жается.

Эта статья была опубликована в №19 газеты «Калужский перекрёсток» от 08.05.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.