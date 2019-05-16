Голосование, подготовленное МПРА, назвали незаконным

16.05.2019 17:45 407

Как мы уже писали, в начале этой недели руководство «Фольксвагена» и одного из профсоюзов рассказало о переговорах с профсоюзами по поводу заключения допсоглашения о повышении зарплат работникам и выплату им премий. А также о том, что Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА) можно сказать саботировал подписание соглашения и продолжил призывать к забастовкам.

Сегодня эта ситуация получила продолжение. МПРА в социальных сетях разместил бюллетень для заочного голосования работников ООО «Фольксваген Групп Русс» по вопросу выдвижения требований к работодателю о повышении заработной платы и наделению представителей профсоюза МПРА полномочиями по направлению требований работодателю и разрешению коллективного трудового спора.

Однако министерство труда и социальной защиты Калужской области распространила пресс-релиз, в котором назвала эти действия нарушающими закон.

«Министерство труда и социальной защиты Калужской области, являясь уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области по участию в урегулировании коллективных трудовых споров, сообщает следующее, - говорится в пресс-релизе.



По состоянию на 16.05.2019 в ООО «Фольксваген Групп Русс» не зафиксирован коллективный трудовой спор.



В соответствии с порядком, определенным Трудовым кодексом Российской Федерации, правом выдвижения требований к Работодателю обладают первичные профсоюзные организации, объединяющие более половины работников, или иной представительный орган, избираемый на общем собрании (конференции) работников.



Требования, выдвинутые представительным органом работников, должны быть утверждены на собрании (конференции) работников, изложены в письменной форме и направлены Работодателю представительным органом работников, уполномоченным ими на разрешение коллективного трудового спора.



Днем начала коллективного трудового спора является день сообщения решения Работодателя об отклонении всех или части требований работников или несообщение Работодателем своего решения.



По указанным причинам, распространяемый Бюллетень противоречит статье 399 Трудового кодекса Российской Федерации и не может служить основанием для формирования представителей работников и выдвижения ими требований к Работодателю».