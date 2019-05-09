Просто он не вернулся из боя: калужанка доехала до Калининграда, чтобы найти могилу деда

Чтобы узнать, где погиб её дед-фронтовик, Галина САМСОНОВА отправилась в Калининград.

— Так получилось, что дедов своих я не знала, они не вернулись с вой­ны, — рассказывает Галина. — Мамин отец, Аким Яковлевич Андреев, пропал без вести под деревней Белая Церковь на Украине. Пытались его искать, но тщетно. А о своём деде по отцовской линии — Василии Петровиче Мукосе­еве — знала только то, что он погиб на фронте. Когда я была маленькой, тему войны в семье мало затрагивали, старались о ней не вспоминать. После войны бабушка вышла замуж за его брата Михаила, у которого осталось 5 детей после смерти жены, а у бабушки — всего один ребёнок, мой отец. Так они вместе воспитывали 6 детей.

Приезжаем в Дубну каждый год

— Искать мы с мужем Сергеем начали в 2010 году, чтобы выяснить, где похоронен его дед — Александр Афанасьевич Самсонов. Мой свёкор Борис Александрович Самсонов родился в 1942 году и своего отца никогда не видел, но знал, что он погиб где-то в Калужской области. Ему очень хотелось найти могилу отца. Сейчас раскрываются архивы, и на сайтах «Мемориал» и «Память народа» мы нашли Александра Афанасьевича Самсонова, красноармейца 11-й гвардейской стрелковой дивизии. Сошлись все данные: год рождения, имя жены — Нина Фёдоровна Тащина — и её адрес. Но местом призыва почему-то стояла Татарская АССР, Молотовский РВК. Как он мог призываться оттуда? Позже выяснилось, что полк формировали в Татарстане, а затем отправляли назад, под Калугу. Погиб Александр Афанасьевич 28 августа 1942 года. В графе «Первичное место захоронения» указано: Орловская область, Ульяновский район, д. Восты. Сейчас это в нашей, Калужской области.

В Дубну каждое 9 Мая съезжается множество народа. Праздник отмечают дружно, все вместе — и местные, и те, кто приехал.

В Интернете о тех событиях прочитали, что 11-я гвардейская дивизия 14 августа 1942-го заняла оборону на реке Жиздре и совместно с 32-й танковой бригадой отражала танковые атаки противника. 18 августа кампфгруппа Зейтца прорвала оборону, в окружение попало два батальона 33-го гвардейского стрелкового полка, был разгромлен штаб дивизии. Командир дивизии генерал Пётр Чернышёв 19 августа проявил трусость, бежал в тыл. Дивизию от дальнейшего разгрома спас контрудар наших войск. К 26 августа части дивизии, преследуя отступающего противника, форсировали реку Жиздру и освободили деревню Восты. В тех боях и погиб дед моего мужа.

Александр Афанасьевич САМСОНОВ погиб в Ульновской районе Калужской области.

Теперь каждое 9 Мая мы всей семьёй, на двух машинах приезжаем к месту его гибели. Но и здесь всё оказалось непросто. Посещаем воинские кладбища сразу в двух посёлках: в Колосово и в Дубне, потому что были перезахоронения, а вы сами понимаете, что это такое…

В Дубне — большой мемориал, 9 Мая всегда собирается много народу. Люди едут отовсюду. Мы все уже друг друга знаем. Сначала проходит митинг, собираются ветераны, школьники стихи о войне читают, возлагаем цветы, отдавая дать памяти погибшим воинам, вспоминаем их. А потом празднуем День Победы все вместе — жители деревни к нам присоединяются. Накрываем прямо на улице столы, достаём самовар, сладости, «наркомовские 100 грамм», закуску. Девчонки из Боровска всегда с баяном приезжают, песни военные поём! Такие гуляния разворачиваются! Очень дружно, тепло, душевно празднуем 9 Мая.

Приезжаем в Дубну в любую погоду. И с каждым разом там всё больше и больше собирается народу. Люди ищут своих погибших родных.

Настоящий герой

— Тогда же, в 2010 году, в «Мемориале» мы нашли и моего погибшего на фронте деда Василия Петровича Мукосеева, 1911 года рождения. Он был призван Калужским РВК Тульской области (тогда Калуга относилась к ней) в июне 1941 года. Но место гибели не указано, даны только координаты: широта и долгота. Выяснили, что это Калининград, но поехать сразу не было возможности. А в этом году я занялась поисками вплотную. Зашла на сайты «Память народа», «Подвиг народа», и оказалось, что мой дед — герой, награждён 2 орденами и медалью! Мы так обрадовались, что нашли о нём хоть какую-то информацию, что растрогались до слёз!

Оказывается, Василий Петрович Мукосеев был старшим сержантом, командиром орудия, несколько раз ранен. Последнее место службы — 551-й армейский истребительно-противотанковый артиллерийский Неманский Краснознамённый ордена Кутузова 3-й степени полк, 11-я гвардейская армия.

Первую награду — медаль «За отвагу» — ему вручили в 1943 году. В бою под деревней Хотимль Орловской области 25 июля 1943 года в составе орудийного расчёта он подбил два танка противника.

В 1944-м награждён орденом Отечественной войны II степени: 23–24 июня 1944-го в наступательном бою в районе села Новое Дубровинского района уничтожил две пулемётные точки, ДОТ. Командовал орудием, обеспечивая точное ведение огня.

А орденом Славы III степени награждён за освобождение Восточной Пруссии. 29 января под пулемётным огнём фашистов на руках выкатил своё орудие и в упор расстреливал обороняющегося противника. При этом уничтожил 2 пулемёта, одну автомашину и 15 гитлеровцев. 2 февраля 1945 года в районе Маулен в составе батареи отразил контратаку противника, уничтожив пулемёт. Его орудие было выведено из строя, но он со своим расчётом продолжал сражаться, стреляя из личного оружия. При этом был ранен, но не покинул поля боя. Только когда контратака была отбита, его доставили в госпиталь.

Погиб дед 7 апреля 1945 года в бою за Кёнигсберг (нынешний Калининград). Сражение было тяжёлым, видимо, туда перекинули все силы. Потери наши войска понесли значительные, потому что захоронений — огромное количество. Мы решили лететь в Калининград. Взяли билеты на 5 апреля, чтобы оказаться в этом городе как раз в день гибели деда — 7 апреля.

По документам первичное захоронение 1945 года — Оттилинхоф, после войны перезахоронено в Цветково (старое название — Бергау). Но, приехав туда, фамилии деда на плитах воинского кладбища мы не обнаружили. Пришли местные, попытались нам помочь. Одна из женщин принесла карту. Стали смотреть: современное название, а под ним — старое немецкое, но Оттилинхофа нет, видимо, такой маленький посёлок был, что даже на карте не обозначался.

На воинском кладбище в Цветково таблички с именем деда Галина САМСОНОВА не нашла. Галина с мужем Сергеем и гидом (справа), Марина МАКЕДОНОВА с мужем Юрием (слева).

На карте, которую принесли местные жители, нет даже названия посёлка.

Тогда мы решили объехать ближние захоронения, где мог быть похоронен мой дед. Купили цветы, посетили ещё 5 мест — фамилии деда нет. Мы, конечно, расстроились — ведь надеялись, что сразу его найдём, но не получилось, а время было ограничено. Связались с местными поисковиками, которые подсказали, где взять расшифрованные старые военные координаты, потому что они тоже менялись.

Захоронений в Калининграде очень много, и неувековеченных солдат тысячи. В Советские времена, по всей видимости, перезахоронения переносили ближе к населённым пунктам, чтобы люди ухаживали за могилами. И теоретически солдаты числятся в этих местах захоронений, но не обозначены на табличках. Надо обращаться в Министерство обороны с письмом об увековечивании бойца. Сейчас нам уже известны координаты старого захоронения, мы составили письмо, и ещё я хочу узнать, похоронены ли в Цветково сослуживцы деда. Летом снова поедем в Калининград, возьмём машину и найдём первое захоронение по координатам, чтобы установить табличку с его именем.

Вернулся живым

— В Калининград мы летали двумя семьями: я с мужем и моя подруга Марина Македонова и её муж Юрий. Мы дружим уже 25 лет. И когда я рассказала ей о своих поисках, оказалось, что у неё с этим городом связана своя семейная история.

Её дед по маме Фёдор Иванович Самохвалов прошёл всю войну и закончил её в Кёнигсберге. Остался живым, вернулся с наградами. Был телефонистом отдельного батальона связи 279-й стрелковой Лисичанской Краснознамённой дивизии. В мае 1944 года во время штурма Севастополя под артиллерийским огнём противника обеспечивал бесперебойную связь, быстро устраняя повреждения на линии. Был награждён медалью «За отвагу». А с 23 по 27 января 1945 года в Прибалтике, в районе Аннэниэки, 2 часа безотрывно находился на линии связи под сильным миномётным огнём противника, устраняя 11 повреждений. За это был представлен к ордену Красной Звезды. Вернувшись домой, работал в колхозе в деревне Колюпано вместе с женой Прасковьей Васильевной.

Марина Македонова всегда хотела увидеть места, где он воевал, поэтому в Калининград мы летали вместе.

Прошло 74 года, как закончилась война. Но никогда не надо отчаиваться, если поиски погибших родных пока не дали результата. Сейчас открываются военные архивы, обновляются электронные базы данных. И вы должны верить, что ваш солдат обязательно найдётся!

Жена Самсонова Нина Фёдоровна получила письмо от сослуживцев мужа о его гибели. Пишут, что погиб мгновенно, от пулемётной пули в грудь, не мучился.

Фёдор Иванович САМОХВАЛОВ прошёл всю войну, закончив её в Кенигсберге, и вернулся домой живым.

САМОХВАЛОВ с семьёй в родной деревне.

Эта статья была опубликована в №18 газеты «Калужский перекрёсток» от 01.05.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.