Калуга цветёт: весенний фоторепортаж

07.05.2019 15:37 782 Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Погода в начале мая в нынешнем году радует калужан. Город цветёт прямо на глазах. Предлагаем вместе полюбоваться на цветы и деревья на снимках нашего фотографа Сергея КОНСТАНТИНОВА.



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Авторы Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

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