Полиция проверит колледж после публикации скандальных фото

В понедельник, 6 мая, в нескольких калужских группах в социальных сетях опубликовали фото девушек, которые, по утверждению автора снимков, учатся в одном из колледжей. На весьма вульгарных снимках видно, что одна из героинь одета в полицейскую форму. Во вторник пресс-служба УМВД по Калужской области сообщила о начале проверки.
- Юридический колледж, о котором идет речь в публикации, не является ведомственным учебным учреждением УМВД России по Калужской области, - рассказали нам в полиции. - Кроме того, региональное управление не осуществляет шефство над его студентами. Полицейские проверят наличие оснований для ношения форменного обмундирования учащимися гражданской образовательной организации.
Нарушителям грозит штраф в 1000-1500 рублей и конфискация формы.
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