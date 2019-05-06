Путин наградил калужского митрополита

Митрополит Калужский и Боровский Климент награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ на днях подписал президент России Владимир Путин.

В документе сказано, что Климента наградили «за большой вклад в развитие духовной культуры, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе».

В августе нынешнего года Клименту исполнится 70 лет. Митрополит (в миру Герман Михайлович Капалин) родился в 1949 году в посёлке Удельная Раменского района Московской области. Он был назначен архиепископом Калужским и Боровским в 1990 году.