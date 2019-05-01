Страницы «Бессмертного полка» газеты «Калужский перекрёсток» - выпуск №3

01.05.2019 21:30 203

Дорогие читатели! Уже совсем скоро мы будем отмечать 74-ю годовщину Великой Победы. В преддверии этого праздника мы открываем страницы «Бессмертного полка» «Калужского перекрёстка». Присылайте нам фотографии и воспоминания о своих родных — тех, кто принимал участие в боевых действиях и трудился в тылу. И помните: праздник закончится, но наши страницы — нет. Мы будем публиковать фотографии, пока вы присылаете их нам.

Куда присылать фото и истории



Для писем: 248000, г. Калуга, ул. Комарова, 36. E-mail: bp@kp.kaluga.ru. Обязательно сделайте пометку на конверте или в электронном письме: «Бессмертный полк».

За год взял в плен 33 «языка»

Наш прадедушка Георгий Семёнович Андреев родился 23 сентября 1924 года в деревне Галкино Калужской области. Учился в 5-й школе. Когда началась война, ему было всего 15 лет — совсем ещё мальчишка. На фронт его не брали, хотя он очень хотел воевать вместе со взрослыми. В июне 1942-го он уже был курсантом Калинковичского военно-пехотного училища. Через полгода учёбы — приказ: всем на фронт! И 18-летний Георгий Андреев попал в распоряжение 1-й гвардейской стрелковой дивизии.

И так случилось, что ему довелось участвовать в освобождении территории Калужской области. Одним из восьми выживших при атаке под Буканью был наш прадед Георгий Андреев. Потом их дивизия пошла дальше. Впереди были Сухиничи, Жиздра, Карачев, Унеча, Клинцы, Великие Луки, Витебск. Там, в Белоруссии, прадед был ранен осколком мины. Два месяца провёл в госпитале. И снова — на фронт. Теперь он уже воевал в 56-й гвардейской Краснознамённой Смоленской стрелковой дивизии 254-го гвардейского стрелкового полка имени Героя Советского Союза Александра Матросова. Прадедушка был комсоргом баталь­она. В 1944 году вместе с В. Чугуновым и В. Горичевым он взял в плен 33 «языка». Победу прадед встретил под Новоржевом.

За годы войны приказом командования наш прадедушка Георгий Семёнович Андреев был награждён двумя медалями «За отвагу» — в 1943-м­ и в 1944-м — и двумя орденами: орденом Славы III степени — в 1944-м и орденом Красной Звезды — тоже в 1944-м.

24 июня 1945 года на Красной площади состоялся Парад Победы. Знамя прославленного 254-го гвардейского стрелкового полка имени Героя Советского Союза Александра Матросова нёс наш прадедушка Георгий Семёнович Андреев— кавалер 4 боевых наград.

После войны и до демобилизации он ещё 2 года служил в Таллине. Потом вернулся в Калугу. Женился, вырастил 2 сыновей и дочь — нашу бабушку.

22 января 2005 года прадедушки не стало. Но бабушка и мама очень часто нам рассказывают о нём, показывают его фотографии.

Мы помним! Мы гордимся!

Прислали Артём и Вера БУТЕНКО.

Алексей Яковлевич ЮФЕРЕВ. Спасибо поисковикам!

Мой прадедушка Алексей ушёл на войну летом 1941 года. А осенью того же года моя прабабушка получила письмо-треугольник с фронта о том, что муж пропал без вести. Но в марте 2009-го поисковым отрядом города Санкт-Петербурга были найдены останки пятерых солдат. У одного из них обнаружили солдатский медальон — такую записку в гильзе от патрона, где было написано: «Юферев Алексей Яковлевич» — и указано место его жительства. Это был мой прадедушка. Так через 68 лет наша семья узнала, где он погиб. Прадедушка был рядовым солдатом, рядом с ним нашли пробитую снарядом каску, остатки ремня и котелок. Эти вещи отдали в нашу семью. Поисковый отряд передал нам и медаль «За оборону Ленинграда». На месте, где нашли прадедушку, теперь стоит памятник. Спасибо прадедушке за мирное небо!

Прислал правнук Цой.

Мария Ефимовна ЛУКЬЯНОВА.

Я хочу рассказать о своей прабабушке. Зовут её Мария Ефимовна Лукьянова. Родилась она в городе Кондрово Калужской области в 1917 году. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 24 года. Муж ушёл на фронт, и на руках у неё осталось двое детей. Моя прабабушка не сидела дома. Она пошла работать в госпиталь Гризодубовского лётного полка, который базировался в городе Кондрово. Прабабушка рассказывала моей маме, сколько трудностей пришлось пережить молодым девчонкам. Работали день и ночь. Принимали раненых, ухаживали за ними: мыли, стригли, перевязывали, стирали. Валились от усталости с ног. Но всё это доставляло им радость оттого, что они вносили свой вклад в победу. Сколько моя прабабушка связала носков и варежек для солдат — не сосчитать. Особенно она любила писать для раненых. Сколько любви и нежности вкладывала она в эти письма, давала надежду, что победа будет за нами. После войны моя прабабушка была награждена медалью «Труженик тыла». Сейчас её нет в живых — я считаю, что моя прабабушка достойна быть участником «Бессмертного полка». И мы всей семьей будём участвовать в параде вместе с моей прабабушкой под лозунгом «Никто не забыт, ничто не забыто!».

Прислала Настя ХОРПЯКОВА.

Иван Кузьмич СКОРОБОГАТОВ.

Мой прадед, Иван Кузьмич Скоробогатов, 1920 года рождения, участвовал в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Носил звание младшего сержанта, был стрелком-разведчиком в составе 134‑й отдельной разведывательной роты 170‑й стрелковой дивизии, воевавшей на Орловском направлении. Был награждён орденом Красной Звезды в 1943 году.

В наградном листе его подвиг описывается так: «Проявил героизм в схватке с группой немецких автоматчиков в районе деревни Толстовка, уничтожил два пулемёта, восьмерых вражеских солдат, одного взял в плен. Вынес троих раненых бойцов из-под обстрела».

В течение войны прадед был ранен один раз, домой вернулся живым. Я горжусь своим прадедом!

Прислала Алина СКОРОБОГАТОВА.

Младший сержант артиллерии Николай Данилович РОДИН.

Воевал в 1942–1944 гг. на 1-м Украинском фронте.

Награждён медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны II степени. Умер в 1985 году.

Прислал правнук Саша РОДИН.