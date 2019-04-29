«Раненые размахивали полотенцами и кричали: «Ура! Победа!»: книга о героях войны вышла в Калуге

На прошлой неделе вышла в свет ещё одна книга из серии «Мы из 5-й школы». Она посвящена выпускникам-участникам Великой Отечественной войны.

В книге собраны истории о 43 фронтовиках: танкистах, лётчиках, радистах, врачах, медсёстрах, снайперах, артиллеристах. Многие из них прошли войну с первого дня и до последнего.

— Материалы о наших выпускниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, собирались длительное время, начиная с 1977 года, Вячеславом Сергеевичем Зеленовым, много лет проработавшим в школе учителем и завучем, для Музея истории школы и книги «Старейшая школа Калуги», — рассказывает директор школы № 5 Сергей ЗЕЛЕНОВ. — Большую помощь в этом ему оказывал один из членов школьного родительского комитета Марк Абрамович Поляков. Долгие годы собранный материал хранился в школьном музее. Когда родилась идея создания цикла книг «Мы из 5-й школы», одну из них решили посвятить нашим выпускникам-фронтовикам.

Официальная презентация новой книги состоится в 5-й школе 7 мая. Нам удалось полистать её заранее.

Виктор Николаевич ГРЕЧАНИНОВ (выпускник 1932 года): охранял «Дорогу жизни»

«На фронте я был с первого и до последнего дня войны. Мой фронтовой путь начался в Белоруссии. В тяжёлых кровопролитных боях с превосходящими силами врага пришлось отступать в первые дни войны до Ленинграда, где я впоследствии воевал, защищая город. Вместе с героическими ленинградцами пережил все ужасы блокады, охраняя ледяную трассу через Ладожское озеро — «Дорогу жизни». Участвовал в прорыве блокады. Мне довелось принимать участие в разгроме армии Паулюса под Сталинградом, освобождать Кировоград, уничтожать Корсунь-Шевченковскую группировку врага. Я участвовал в Ясско-Кишинёвской операции, которая сыграла важную роль в разгроме врага и капитуляции Румынии. Когда 9 Мая 1945 года повсюду гремели победные залпы, части нашей 7-й гвардейской армии громили остатки фашистских войск под Прагой. За боевые заслуги награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени и 12 медалями».



Варвара Игнатьевна МАКСИМОВА: медсестра-разведчица

«Когда началась война, Варвара закончила курсы медсестёр и добровольцем ушла на фронт. Варя умела печатать на машинке, и командование решило временно направить её в штаб в качестве машинистки. Но Варя мечтала пойти в разведку. Однажды она рассказала об этом командиру и тут же получила боевое задание. Потом машинистка Варвара Максимова с группой разведчиков часто переходила линию фронта и, возвращаясь, приносила ценные сведения. Но вот подразделение получило боевой приказ. В бой пошли танки. А когда немного утихло, все с удивлением узнали, что под ураганным огнём врага Варвара Максимова оказывала первую медицинскую помощь раненым бойцам. Однажды отважная медсестра вынесла с поля боя 47 раненых. Варя умерла от ран в городе Копытченцы Тернопольской области в 1944 году. За боевые заслуги она награждена орденом Отечественной войны II степени и орденом Красной Звезды».



Андрей Николаевич ДОБРОМЫСЛОВ (выпускник 1929 года): погиб в воздушном бою

Служил в бомбардировочном отряде 200-го авиационного полка. «Эскадрилья, в которой воевал Андрей, днём наносила удары по рвущимся вперёд танковым колоннам врага, а ночью бомбила его тыловые объекты, — вспоминают родные Андрея Николаевича. — В тот роковой для Андрея день эскадрилью направили на бомбёжку переправ на линии Двинск-Остров. Примерно в 25 километрах от цели их должны были догнать истребители сопровождения. Однако вражеским «мессершмиттам» удалось их опередить. Разгорелся ожесточённый неравный бой. Немцы яростно набросились на самолёт, где стрелком-радистом был Андрей, и подбили его. Товарищи на земле видели, как самолёт падал. Стрелок Добромыслов и комэск Артюхин, по-видимому, убитые или тяжело раненные ещё в воздушном бою, не смогли покинуть самолёт и взорвались, врезавшись в землю вместе с ним».



Алексей Николаевич НИКИТИН (выпускник 1939 года): взорвал 200 фашистов на Зайцевой горе

«3 марта 1942 года я добровольно ушёл на фронт. 20 апреля 1942-го маршевая рота из 58-го запасного полка Калуги прибыла в район Зайцевой горы. Я был зачислен в сапёрную роту минёром-разведчиком. Участвовал в подкопе высоты 268,9 в районе Фомино 1 около Зайцевой горы, где находились основные огневые точки противника: пулемётные и миномётные. Подкоп вёлся 40 суток. Начали его 26 августа, а 4 октября 1942 года был произведён взрыв, во время которого было уничтожено около 200 гитлеровцев. Боевые действия закончил в Праге 10 мая 1945 года. Но для нас, сапёров, война продолжалась до июля 1945-го. Я со своим взводом разминировал минные поля и здания в Праге. Имею правительственные награды: два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, много медалей».



Тамара Алексеевна КОЛЕВАТОВА (выпускница 1937 года): лечила раненых в блокадном Ленинграде

После окончания школы училась в фельдшерско-акушерской школе, в 1939 году получила распределение в Ленинград на работу медсестрой. «В 1941 году меня направили в эвакогоспиталь № 2012, который находился на Фонтанке, — вспоминала Татьяна Алексеевна. — Я проработала там всю Ленинградскую блокаду и даже после её окончания, пока мы не долечили всех раненых. День Победы мы встретили большим ликованием. Все 3000 раненых, кто только мог двигаться, вставали в проёмы окон, размахивали полотенцами и кричали: «Ура! Победа!» Мы и радовались, что остались живы, и горько плакали о тех девчатах, которые не дожили до Победы: погибли или умерли от голода».



Геннадий Николаевич УСПЕНСКИЙ (выпускник 1941 года): расписался патроном на Рейхстаге

«2 ноября 1943 года я был мобилизован в Советскую Армию, а в начале осени 1944-го наша воинская часть выехала на фронт. Я воевал в 903-м гаубичном артполку 171-й артбригады 4-й дивизии РВК. В составе этого полка с боями прошёл по фронтовым дорогам Польши, Германии и Чехословакии. В конце апреля 1945 года после форсирования Тельтов-канала начались уличные бои в Берлине. Солдаты и офицеры проявляли чудеса храбрости, часто происходили рукопашные схватки с фашистами. Наконец взят Рейхстаг. Я патроном расписался на его стене и подписал: «Город Калуга, средняя школа № 5». Пусть знают враги, что и учащиеся нашей, 5-й, школы также воевали на фронтах с фашистами и дошли до их звериного логова!»

Эта статья была опубликована в №17 газеты «Калужский перекрёсток» от 24.04.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.