Спасаем картофель: какие сорта посадить и как защитить от болезней и морозов

Весна всегда непредсказуема: то радует чуть ли не июльским теплом, то засыпает в мае снегом.

Что делать, если картофель посажен, а морозы внезапно вернулись?

Подкормить и окучить

Растениевод Александр Глухов отмечает, что при температуре 2 градуса наземная часть картофеля чернеет и отмирает.

— Если это произошло, не торопитесь его пересаживать, лучше подкормите аммиачной селитрой, — советует он.

Тогда клубни смогут дать новые побеги, которые тронутся в рост.

Если температура опустилась ниже, высока вероятность гибели картофеля, посадки нужно срочно спасать.

Глухов советует его хорошенько окучить. Некоторые овощеводы делают для этого на грядках столь высокий гребень, что видны только самые кончики всходов.

— Спасайте картофель землёй. Есть возможность — накройте нетканым материалом. Помогает и дождевание.

Опытные дачники, узнав, что прогнозируются заморозки, с вечера проливают посадки.

— Ещё можно использовать дым, — отмечает Глухов.

Пострадавший от заморозков картофель нуждается в подкормках, прежде всего — в азоте.

Растениевод отмечает, что в последние годы для подкормки растений он использует микробиологическое удобрение «Фосфатовит». Оно позволяет обеспечить картофель всеми необходимыми минеральными элементами.

— Ценное удобрение — куриный помёт . Свежий куряк можно вносить только по 2-2,5 кг на 1 кв м. Иначе картофель потечёт. Мне однажды показывали будто выжженный участок. Оказалось, что внесли куриный помёт, в котором присутствовали антибиотики.

Сухое удобрение лучше вносить россыпью, 100–150 г. Делать это в лунку нежелательно, иначе будет угнетаться корневая система.

Химия против вредителей

— В последние годы развелось много совок. Они летят в сумерках, заражают здоровый материал, наносят существенный ущерб — губят до 70% урожая. Если при перекопке почвы попадаются серые гусеницы — 0,5 мм в диаметре и 30–35 мм в длину — это совки. В период цветения картофеля надо обрабатывать посадки препаратом «Конфидор», — говорит Глухов.

Цветной картофель — природный антиоксидант.

Инсектицид «Конфидор» хорошо известен дачникам, им достаточно просто пользоваться. Препарат позволяет избавиться от таких злостных вредителей, как колорадский жук, тля, трипсы.

При этом растениевод отмечает, что работать с ним надо очень аккуратно. Если температура воздуха выше 20 градусов, использовать его нельзя, можно отравиться.

— Я сам как-то отравился, 10 дней под капельницей пролежал!

А фунгицид «Ридомил голд» используют для профилактики и борьбы с грибковыми заболеваниями. В частности, средство эффективно защищает картофель от альтернариоза, фузариоза и фитофтороза. Препарат «Инфинито» помогает в борьбе с фитофторозом.

Перспективные сорта

Рассказал растениевод и о том, на какие сорта стоит обратить внимание калужанам.

Среди ранних сортов особым спросом пользуется «гала». Но в последние годы даже при сильной защите он сильно поражается болезнями.

— Есть суперранний сорт «коломбо» с такими же вкусовыми, как и «гала», качествами. Но он намного устойчивее к заболеваниям и очень урожайный. «Коломбо» отличается хорошей лёжкостью. Вкусовых качеств не теряет даже при длительном хранении, — отметил Глухов.

— Один из лучших ранних отечественных сортов — «метеор». У него светло-жёлтые кожура и мякоть. Устойчивый к болезням, хорошо хранится.

От разнообразия сортов, представленных на рынке, глаза разбегаются. Каждый дачник сможет подобрать то, что подходит для его участка.

Жёлтоплодный картофель «колобок» отличается хорошей лёжкостью и неплохими вкусовыми качествами.

Сорт «сандрин» отличается хорошей урожайностью. У него удлинённые клубни, светло-жёлтая вкусная мякоть.

«Ред скарлет» — самый распространённый в нашей стране голландский сорт. Его ценят за стабильную урожайность. Вообще, в последнее время он занимает первое место по посадкам. Достаточно устойчив к заболеваниям.

«Невский» — пластичный сорт. Даёт стабильный урожай, но только в том случае, если использовать качественный посадочный материал. Хранить его нужно при температуре, которая не превышает трёх градусов.

«Иван-да-шура» — тоже пластичный сорт. Вкусный, как и «синеглазка». Сорт урожайный. Однако на нейтральных по кислотности почвах может поражаться паршой.

Среднеспелый сорт «глуховский». Плоды с красной кожурой, рассыпчатые, с белой мякотью. Устойчивый к вирусам, урожайный.

«Вектор» — белорусский сорт. Красные клубни обладают повышенной устойчивостью к болезням, к вирусным заболеваниям. Хорошая лёжкость. Содержание крахмала — до 20%.

«Скарб» — хороший среднеспелый сорт, отличается урожайностью.

«Журавинка» — сорт, который уже ушёл с рынка из-за того, что нет хорошего семенного материала. Урожай высокий.

Сейчас появилось много сор­тов картофеля с фиолетовой, синей или оранжевой мя­котью. Чем они хороши? Невероятно полезны.

Но употреблять их надо в свежем виде в салатах, если сварите — есть не будете.

Однако эти сорта, как правило, одногодичного использования. Поскольку при последующих посадках часто заболевают паршой, фито­фторозом, поражаются тлёй. С ними надо работать,обрабатывать таким препаратом, как «Престиж». Тогда не появятся вирусы. Основной переносчик вирусов — это тля.

Картофель «северное сияние».

Всё дело в цветах

Идеальная кислотность поч­вы для картофеля — 5–5,6. На нейтральных почвах хороший урожай дают «санте» и «невский».

Для многих овощеводов остаётся так и нерешённым вопрос, стоит ли обрывать цветы с посадок картофеля. Одни утверждают, что если это сделать, то урожай будет лучше, другие уверены, что избавление от цветов не даёт никакого эффекта.

— Бывает, что картофель не цветёт. Это есть у ряда сортов, например, у «лукьяновского». Есть ряд сортов, которые скидывают цветы при недостатке влаги. Это генеративный орган, он образуется тогда, когда всего в достатке. Научно доказано, что если у обильноцветущих сортов отрывать цветы, то на 10–15% повышается урожайность. А вот на остальных сортах это никак не отражается.

Посадочный материал

Картофелевод советует обращать внимание на посадочный материал.

— Хорошие семена видно по росткам. Не должно быть коричневения и потемнения, — говорит Глухов.

Картофель на посадку берут с лучшего, не поражённого болезнями куста.

Если клубни сильно растрес­каны — похожи на розочку — это признак болезни. Нужно срочно менять семенной материал, в противном случае можно остаться без урожая.

— Если у картофеля курчавые листья, вырывайте и уничтожайте их — урожая не будет, более того, больное растение заразит здоровые кусты, — говорит Глухов. — Проращивать картофель перед посадкой следует в течение месяца. Первую неделю его держат при температуре 18–20 градусов, потом постепенно её понижают. Это позволяет будущему растению избежать многих болезней.

Эта статья была опубликована в №17 газеты «Калужский перекрёсток» от 24.04.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.