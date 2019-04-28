Мимимишная история Ольги Антиповой: как дизайнер погрузилась в мир детства

В Доме мастеров открылась выставка мягких игрушек. Здесь котики, слоники, ёжики, жирафики и тряпичные куклы. Все очень добрые, милые. Автор выставки калужанка Ольга АНТИПОВА первую куклу сшила в 2007 году, когда у неё роилась дочка Полина. Теперь дома у Ольги целая сказочная страна, в ней «живут» единороги, аисты, весёлая Баба Яга.

«Берегу первых кукол»

— Шить я любила с детства, шила одежду куклам. А бабушка учила ещё и вязанию. Мягкие игрушки впервые сшила для дочки. Некоторые куклы рождались из её детских рисунков, они наши, авторские. Дочка с удовольствием с ними играла. И до сих пор мы их бережём — вот уже 12 лет. Потом стала шить всё больше и больше, заниматься с детьми, -проводить мастер-классы. Работаю даже с самыми маленькими, 3-летними малышами — делаю заготовки, а они расписывают. И мне с детьми очень нравится! Сейчас полностью погрузилась в игрушечную историю, это стало моей основной работой.

Самые любимые — котики.

Добрая Баба Яга

— Начинала я с тильд, но потом стала делать обереговых и чердачных кукол. Кстати, самый хороший оберег для дома — Баба Яга! Меня часто просили сделать её, но я отказывалась. Долго не могла к ней подойти. Но однажды вдруг самой захотелось сделать. Зашла в Интернет, стала читать, что это за персонаж, какой у него характер. И оказалось, что изначально Баба Яга добрая. Это потом из неё сделали злого сказочного героя. У наших предков она была оберегом, защитницей дома и семьи. И моя Баба Яга получилась доброй. Как ни пыталась сделать её более строгой — даже приклеивала бородавку в виде божьей коровки, — всё равно хороший, положительный персонаж получается. Потом для детского клуба шила Кощея Бессмертного, Русалочку.

Пропитаны кофе и корицей

— Больше всего и дети, и взрослые любят моих котиков. Делаю и чердачных котов, пропитанных запахами кофе, корицы. Шить их мне помогает наш кот Барсик. Когда сажусь за работу, он приходит, ложится рядом, окутывает свой кошачьей энергетикой. И я с ним разговариваю: «Барсик, сейчас мы будем хвосты котам пришивать. Лежи здесь, помогай!»

Кукла-музыкант из будущей коллекции «Профессии».

У меня частный дом, в котором продолжается стройка, ещё и огород, поэтому кукол шью обычно по ночам. Дома всё лежит в коробочках. Есть и недоделанные работы, начатые 2 года назад, ждут своего часа.

«Шью с позитивом»

— Дома у меня только те куклы, которые нравятся дочке. Например, единороги «родились» потому, что она их очень любит. Много игрушек дарю, всем друзьям на рождение детей аистов сделала. Шью всегда с позитивом, и многие называют мои игрушки мимимишками. К выставке хотела сделать кукол по профессиям: швея, музыкант и т. д. А потом подумала: это мой первый вернисаж, люди должны узнать, что я могу. И пока на выставке можно увидеть только двух кукол по профессиям.

Даже Баба Яга в руках Ольги стала добрым персонажем.

Освоила микровязание. Вяжу кукол– «микробиков», ёжиков, например. И это мои личные куклы, сидят на моём рабочем столе. Мелкие игрушки я делаю с удовольствием, но вязать крючком никогда не любила. А вот дочке, наоборот, вязать нравится, и у неё хорошо получается.

Баба на самовар.

Эта статья была опубликована в №17 газеты «Калужский перекрёсток» от 24.04.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.