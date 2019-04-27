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Как калужанин стал главой Киева

27.04.2019 21:30 0 1150 Татьяна Светлова
Как калужанин стал главой Киева

В одном из номеров мы рассказали вам, дорогие читатели, о калужских купцах-старообрядцах Дегтярёвых, которые перебрались в Киев. Один из  них даже занимал там пост городского головы.

Но из калужан не только Дягтярёвы были известны в Киеве. Городским головой этого города становился другой наш земляк — Павел Петрович Елисеев.

Родился он 22 марта (3 апреля) 1875 года в Калуге, в богатой семье: Елисеевы торговали железными изделиями. Родители Павла Пётр Алексеевич и Акилина Васильевна (Носова) жили в Благовещенской слободе. В семье было 7 детей: сыновья Алексей, Иван, Поликарп, Александр, Семён, Павел и дочь Мария. Пётр Алексеевич был купцом 2-й гильдии. В 1812 году его избрали гласным калужской городской Думы. Известно, что  он исполнял почётное поручение калужан: в конце сентября 1812 года ездил в Тарутино к фельд­маршалу Кутузову. Елисеевы роднились с такими известными калужскими фамилиями, как Макаровы, Кожевниковы, Зотовы.

В 1820-х годах купец 2-й гильдии Павел Петрович Елисеев переехал в Киев и вместе с братьями развернул торговлю железом из Сибири. Их годовой оборот достигал более полумиллиона рублей ассигнациями.

Он вместе с Дегтярёвым участвовал в выборах городского головы, но уступил ему, став вторым. Однако Елисеев стал городским головой Киева через 2 года после смерти Парфентия Михайловича Дегтярёва. У него было два заместителя: Николай Балабуха, сын бывшего киевского бургомистра, торговец экзотическим по тем временам «сухим» вареньем (сваренные с сахаром и высушенные дольки фруктов). Это любимое лакомство Екатерины II. Его магазины находились и на Крещатике, и на Подоле. А вторым замом был наш земляк, калужский купец, владелец бумажного завода Семён Лычков. Правление Павла Елисеева оказалось недолгим — всего 2 года, после чего он снова вернулся к  коммерции. Но дела шли плохо, Елисеев разорился. ­Последние годы служил в должности нотариуса по выборам и умер в марте 1875 года в крайней бедности.

А в 1853–1854 годах Киевом руководил ещё один наш земляк, Семён Лычков. Об этом — в следующих номерах «Перекрёстка».

Эта статья была опубликована в №17 газеты «Калужский перекрёсток» от 24.04.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.


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Автор
Татьяна Светлова 
Тэги: общество история
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