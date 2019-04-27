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Сергей Сычёв: как уживаются в одном человеке меломан, радиоведущий, лектор, писатель и краевед

27.04.2019 21:35 3 355 Даниил Марченко, Фото из архива Сергей Сычёва.
Сергей Сычёв: как уживаются в одном человеке меломан, радиоведущий, лектор, писатель и краевед

С мэтрами калужской музыкальной тусовки — отцом «Рок-подвала» Валентином Черняком и отцом «Мира гитары» Олегом Акимовым.

— На радио я пришел в ноябре 1994 года, и произошло это довольно случайно. Вернее, я знал, что в 1993 году в Калуге открылось MC-Radio — первая независимая музыкальная развлекательная радиостанция. И уже тогда я хотел на  нее попасть. Я записал демо с использованием катушек и кассет, что-то там наворотил в домашних условиях: обзор новинок, хит-парад и тому подобное. Но почему-то тогда эту запись на станцию не отнес. А уже в следующем году ко мне просто пришел один знакомый и предложил работу на радио. Так все и началось. Продюсер предложил написать сценарий какой-нибудь программы, и я в итоге сделал 10 штук. Видимо, этим его и подкупил. Тогда началась стажировка, а первый полноценный мой эфир состоялся 3 января 1995 года.

Изначально у нас крутилась исключительно западная музыка, хотя была и  программа о русском роке, и программа «Поп-заповедник», где обстебывалась отечественная попса. Тогда не было такой должности — музыкальный редактор, плей-листов тоже не было и даже диджеев: просто ведущий работал в паре со звукорежиссером. Музыка ставилась практически от балды. И я как-то сказал продюсеру, что так продолжать нельзя, и предложил себя в качестве музыкального ­редактора. Конечно, кому-то это не понравилось: вместо любимой музыки приходилось крутить ту, которая указывалась в плей-листе. Но при этом оставались и свободные, авторские эфиры, обычно по вечерам. В новой должности я старался уводить радио от российской попсы, хотя совсем без нее было не обойтись.

Ставили мы и рок-, и поп-классику, а также какие-нибудь ультрамодные на тот момент группы вроде Scooter.

Дэвид Боуи: калужская версия.

 

Добро пожаловать в клуб

— Так я проработал вплоть до закрытия в июне 2002-го. Новое руководство тогда решило, что лучше зарабатывать простые деньги, чем вкладываться в свой продукт. В итоге на этой частоте сделали ретрансляцию радио «Шансон». В общем, бизнес съел MC-Радио. Но при этом были открыты еще и «Европа-плюс», и «Русское Радио», и ныне не существующее «Русское Радио 2». Так  я стал программным директором четырех радиостанций. В таком режиме я проработал год, а летом 2003  года уехал в Москву. Там стал арт-директором ночного клуба, где проходили концерты. Это очень прикольный опыт, удалось пообщаться со многими рок-музыкантами. Я устроил первый московский концерт группы «Город 312». В зале тогда было человек 5, а уже где-то через 1,5 года у них вышла песня в «Ночном дозоре», и у них поперло. Первый концерт в Москве группы Billys Band тоже прошел в нашем клубе. Я помню, как ко мне подошел известный музыкальный журналист Борис Барабанов, дал послушать концертное видео группы, и мы  сразу договорились о выступлении. И вот тогда были аншлаги: пришло много знаменитостей, ведь в Питере группа уже стала культовой. Нашими резидентами были ребята из «Монгол Шуудан», они играли каждый месяц. Клуб вообще изначально слыл байкерским, поэтому такие панк-анархисты пользовались особым успехом. А когда Лужков запретил в Москве концерты «Ленинграда», мы хотели провернуть авантюру и устроить группе такое неафишируемое выступление. Но группа запросила слишком много денег, поэтому затея сорвалась.

Агентство «Комсомольская правда - Калуга» - точка притяжения для Сергея Сычёва с давних пор. Впрочем, как и для всех адекватных людей.

Возвращение

— А параллельно я стажировался на двух любимых радиостанциях: ­радио «Максимум» и «Наше Радио». Поскольку я был арт-директором клуба, то смог договориться о личной встрече с программным директором радио «Максимум» в обход секретаря. Я предложил какое-то сотрудничество с клубом, а в конце встречи как бы между прочим сказал, что работал в Калуге программным директором, и дал свои записи. Меня позвали на стажировку. По той же схеме я пришел и на «Наше Радио». И в какой-то момент ушел из клуба — надо было что-то решать с работой. Я поговорил с руководством «Нашего Радио», мне сказали, что не могут сразу взять меня диджеем в эфир, но готовы подыскать какую-нибудь другую должность. Мы  договорились созвониться, и я уехал на выходные в Калугу, где узнал, что у нас открывается собственная радиостанция с оригинальным контентом. Конечно, такой проект не мог оставить меня равнодушным, и я вернулся домой. Сначала на этой частоте вещала «Милицейская волна», и у нас была своя новостная врезка, а полностью запустить проект удалось через 1,5 года — 1 апреля 2005-го. Им стала «Ника-FM», где я работаю по сей день.

Радио отступает, но не сдаётся

— В 90-х годах у MC-Радио был свой фан-клуб, который выпускал газеты, — у меня даже хранятся эти экземпляры. Наш офис заваливали игрушками, присылали ­открытки, почтовый ящик всегда был забит. Диджеи — настоящие звезды, хоть и местного масштаба. Я помню, на день рождения ко мне домой, узнав откуда-то адрес, пришли две девчонки, поздравили и скромно удалились. А сейчас радио стало фоном. Молодежь практически перестало его слушать, все любят свои плей-листы «ВКонтакте». Но я считаю, что  в радио все равно есть какая-то магия, — ведь никогда заранее не знаешь, ­какую песню поставит диджей.

Эта статья была опубликована в №17 газеты «Калужский объектив» от 26.04.2019.


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Авторы
Даниил Марченко 
Фото из архива Сергей Сычёва.
Тэги: общество сергей сычёв
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