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Над калужским рэпером посмеялись в Comedy Club

26.04.2019 14:26 7 1881 Елена Французова
Над калужским рэпером посмеялись в Comedy Club

В последнем выпуске телепередачи Comedy Club резидент Евгений Синяков пошутил над рэперами, записывающими гимны российских городов. Не обошёл своим вниманием он и творчество калужского рэпера Ската.

- Есть треки с настоящим социальным протестом, как рэп про Калугу, - сказал Синяков. – Там даже есть обращение к губернатору.

С этими словами он включил песню Ската с такими строчками: «Губернатор, прошу, сохрани ее для потомков, им не должны достаться архитектурные обломки. Проблемы пробок тоже очень актуальны, построить набережную раньше, что нереально?».

- Что нереально? В конце гангстер чуть не заплакал, настолько хочет потоптать новую набережную, - подшучивал над рэпером комик.

Затем включили кусок другой песни: «Здесь место для всех, кто стремится к успеху, и кто коренной, и кто только приехал. Активная власть делает город краше, даже сложно представить, что же там - дальше».

- По ходу, губернатор нашел этого паренька и провел с ним воспитательную беседу, - сказал Синяков. - Не знаю, много ли в Калуге рэперов, но то, что в нём есть одна политическая проститутка – это точно.

Рэпер Скат прокомментировал нашему изданию этот выпуск. Оказывается, музыкант заранее знал, что комики пройдутся по его творчеству – с ним связывались музыкальные редакторы программы и просили дать разрешение на использование музыки и текстов.

- Я понимал, что вероятнее всего будет, - сказал Скат. – Мы улыбнулись, посмотрели. Я прекрасно к этому отнесся, понимаю современный юмор. Порадовался. Очень многие знакомые мне после этого написали, до сих пор пишут. Мне было приятно, что моё творчество вышло на ещё один уровень.

Уважаемые читатели, а каких калужских исполнителей знаете вы? Расскажите в комментариях!


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Автор
Елена Французова 
Тэги: общество андрей скатов
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