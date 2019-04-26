Над калужским рэпером посмеялись в Comedy Club

В последнем выпуске телепередачи Comedy Club резидент Евгений Синяков пошутил над рэперами, записывающими гимны российских городов. Не обошёл своим вниманием он и творчество калужского рэпера Ската.
- Есть треки с настоящим социальным протестом, как рэп про Калугу, - сказал Синяков. – Там даже есть обращение к губернатору.
С этими словами он включил песню Ската с такими строчками: «Губернатор, прошу, сохрани ее для потомков, им не должны достаться архитектурные обломки. Проблемы пробок тоже очень актуальны, построить набережную раньше, что нереально?».
- Что нереально? В конце гангстер чуть не заплакал, настолько хочет потоптать новую набережную, - подшучивал над рэпером комик.
Затем включили кусок другой песни: «Здесь место для всех, кто стремится к успеху, и кто коренной, и кто только приехал. Активная власть делает город краше, даже сложно представить, что же там - дальше».
- По ходу, губернатор нашел этого паренька и провел с ним воспитательную беседу, - сказал Синяков. - Не знаю, много ли в Калуге рэперов, но то, что в нём есть одна политическая проститутка – это точно.
Рэпер Скат прокомментировал нашему изданию этот выпуск. Оказывается, музыкант заранее знал, что комики пройдутся по его творчеству – с ним связывались музыкальные редакторы программы и просили дать разрешение на использование музыки и текстов.
- Я понимал, что вероятнее всего будет, - сказал Скат. – Мы улыбнулись, посмотрели. Я прекрасно к этому отнесся, понимаю современный юмор. Порадовался. Очень многие знакомые мне после этого написали, до сих пор пишут. Мне было приятно, что моё творчество вышло на ещё один уровень.
Уважаемые читатели, а каких калужских исполнителей знаете вы? Расскажите в комментариях!
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