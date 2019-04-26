В Калуге ищут женщину, попавшую на видео

В рамках расследования уголовного дела полиция Калуги устанавливает личность женщины, попавшей на запись видеокамеры в магазине на улице Проезжей 8 апреля этого года.
- По предварительной информации, указанная гражданка является свидетелем хищения кошелька, принадлежащего пенсионерке, - рассказали в пятницу, 26 апреля, в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 5800 рублей.
Всех, кто что-либо знает об этом человеке, просят звонить в УМВД по Калуге: (4842) 50-12-02 или 50-29-16.
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