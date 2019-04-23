Финита ля комедия: начинаем пересадку органов

23.04.2019 21:30 702 Фото: Россия 24.

В среду, 24 апреля, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей Зайцев рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике начинающий дизайнер, мама троих детей Ольга Медведева делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.

Обзор недели

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ: Главная российская новость недели — выборы президента Украины. Что бы кто ни говорил, глубинные тенденции у нас общие. Суррогатный КВН порядком поднадоел — побеждает настоящий. Комедианты-профи выигрывают у дилетантов-любителей. Важный симптом: пропагандистский ресурс внешней политики исчерпан. Образ внешнего врага в качестве электоральной скрепы уже не работает. Выдерживать режим телемобилизации больше двух-трёх лет способны немногие — особо буйные. Остальные невольно тянутся к мирной жизни. Внутренняя повестка выходит на первый план, и перехватить её может не то что популярный комик, а и никому не известная домохозяйка.

А вот в контексте суррогатного КВНа — другая новость: Совет Федерации одобрил закон об изоляции Рунета. В день его рассмотрения в здании СФ перестал работать Интернет. Никакой диверсии, а просто обычай у нас такой — что-нибудь да в самый нужный момент не работает. И как заработает наш независимый Рунет, все уже примерно представляют. Самый прекрасный комментарий о сути нового закона прозвучал из уст знакового сенатора Елены Мизулиной:

– Запрет как норма права, из которого конструируется закон, и есть самая большая свобода человека. А вам всегда говорят, что депутаты что-то запрещают. Это ложное представление. Запрет — это как раз есть свобода. Он говорит: это нельзя, а всё остальное можно, — пояснила она.

И что на этом фоне наивные фантазии вашего Джорджа Оруэлла?!

Между тем организация «Репортёры без границ» опубликовала новый рейтинг стран, в котором оценивалась свобода СМИ. Россия на почётном 149-м месте — между Венесуэлой и Бангладешем. В тройке лидеров — суровые северяне: Норвегия, Финляндия, Швеция. Последнее, 164-е место — у Сомали, которая признаётся и самой опасной страной мира.

В пику западным инсинуациям о нашем якобы отставании по части свобод калужские парламентарии приняли более чем либеральные поправки в закон о валежнике. Теперь собирать в лесу ветки и сучья для личных нужд мы можем свободно и бесплатно! Имеют ли подобную привилегию все эти ваши датчане и прочие шведы?! «Заготовка валежника осуществляется без проведения рубки и трелёвки лесных насаждений только с применением ручного инструмента, а также приспособлений и механизмов, приводимых в использование ручной силой», — говорится в официальной формулировке закона.

Но отвлечёмся на мгновение от общего комедийного контекста. Одна по-настоящему нефейковая новость способна перевесить весь этот не на шутку разгулявшийся постмодерн. Ребёнку, страдавшему от муковисцидоза, наши врачи пересадили одновременно печень и лёгкие. Это первый в мире успешный опыт такой пересадки. Совершили её в Федеральном научном центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Героям — слава!

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе начинающему дизайнеру, маме троих детей Ольге МЕДВЕДЕВОЙ. — Как и множество людей во всём мире, меня, конечно, поразил пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Я надеялась, что пожарные действуют верно и в итоге всё обойдётся малой кровью. Сразу вспомнился храм Успения в Кондопоге, который сгорел в августе прошлого года. А вдруг найдётся меценат, который предложит деньги на его восстановление!

— Оказывается, в Москве у меня есть полный двойник по фамилии, имени, отчеству и дате рождения.

И мой ИНН заменили на идентификационный номер этой женщины. В налоговой сказали, что это автоматически сделала программа. А я-то удивлялась, почему мне не шлют налоги! На прошлой неделе ходила в налоговую разбираться. Результата пока нет.

— На днях узнала, что одна известная в соцсети «Инстаграм» многодетная мама, на которую я подписана, ждёт девятого ребёнка.

Это невероятно круто и радостно! А ещё удивительно. Здорово, что есть такие семьи!

— На занятиях, куда я хожу со своей маленькой дочкой, появился новый мальчик.

Его привёл дедушка — очень классный: 72 года, мастер спорта по лыжным гонкам, до сих пор бегает, участвует в соревнованиях, а его рекорд в беге на 100 м ещё никто не побил. Очень энергичный, позитивный, приятный в общении. Хочется пожелать ему крепчайшего здоровья! Чтобы он подольше участвовал в воспитании внуков и прививал им любовь к спорту и здоровому образу жизни!

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

27 апреля. 165 лет назад родился Евгений Иванович Трояновский (27.04.1854 – не ранее 1920). Статский советник, калужский полицмейстер, прослужил в этой должности 27 лет. За время службы был удостоен благодарности императора Николая II, пяти наград и звания «Почётный гражданин Калуги». Особое внимание уделял благотворительной деятельности. 13 ноября 2008 года в Калуге, на здании бывшего Городского полицейского управления (Луначарского, 42/9), где с 1908-го по 1912 год работал Трояновский, установлена мемориальная доска.



165 лет назад родился Евгений Иванович Трояновский (27.04.1854 – не ранее 1920). Статский советник, калужский полицмейстер, прослужил в этой должности 27 лет. За время службы был удостоен благодарности императора Николая II, пяти наград и звания «Почётный гражданин Калуги». Особое внимание уделял благотворительной деятельности. 13 ноября 2008 года в Калуге, на здании бывшего Городского полицейского управления (Луначарского, 42/9), где с 1908-го по 1912 год работал Трояновский, установлена мемориальная доска. 28 апреля. 45 лет назад (1974) основана ­Козельская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат.



45 лет назад (1974) основана ­Козельская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат. 29 апреля. 80 лет назад в Калуге родился Лев Михайлович Лисицын (29.04.1939). Член Союза краеведов России, организатор и постоянный секретарь рабочей группы по сохранению исторической памяти при губернаторе Калужской области. Возглавляет Калужское отделение Российского фонда мира. Автор документальной повести «Дом окнами на Оку», составитель книги «Калужский некрополь» (история которого насчитывает более двухсот лет) и других публикаций об истории Калужского края.



80 лет назад в Калуге родился Лев Михайлович Лисицын (29.04.1939). Член Союза краеведов России, организатор и постоянный секретарь рабочей группы по сохранению исторической памяти при губернаторе Калужской области. Возглавляет Калужское отделение Российского фонда мира. Автор документальной повести «Дом окнами на Оку», составитель книги «Калужский некрополь» (история которого насчитывает более двухсот лет) и других публикаций об истории Калужского края. 30 апреля. 65 лет назад (1954) основаны Козельская детская музыкальная школа и Козельский академический хор.



60 лет назад (1959) на Людиновском теплово­зостроительном заводе разработан и построен первый тепловоз марки ТМГ 3.

По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!