Финита ля комедия: начинаем пересадку органов

В среду, 24 апреля, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей Зайцев рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике начинающий дизайнер, мама троих детей Ольга Медведева делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.
Обзор недели
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Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:
Главная российская новость недели — выборы президента Украины. Что бы кто ни говорил, глубинные тенденции у нас общие. Суррогатный КВН порядком поднадоел — побеждает настоящий. Комедианты-профи выигрывают у дилетантов-любителей. Важный симптом: пропагандистский ресурс внешней политики исчерпан. Образ внешнего врага в качестве электоральной скрепы уже не работает. Выдерживать режим телемобилизации больше двух-трёх лет способны немногие — особо буйные. Остальные невольно тянутся к мирной жизни. Внутренняя повестка выходит на первый план, и перехватить её может не то что популярный комик, а и никому не известная домохозяйка.
А вот в контексте суррогатного КВНа — другая новость: Совет Федерации одобрил закон об изоляции Рунета. В день его рассмотрения в здании СФ перестал работать Интернет. Никакой диверсии, а просто обычай у нас такой — что-нибудь да в самый нужный момент не работает. И как заработает наш независимый Рунет, все уже примерно представляют. Самый прекрасный комментарий о сути нового закона прозвучал из уст знакового сенатора Елены Мизулиной:
– Запрет как норма права, из которого конструируется закон, и есть самая большая свобода человека. А вам всегда говорят, что депутаты что-то запрещают. Это ложное представление. Запрет — это как раз есть свобода. Он говорит: это нельзя, а всё остальное можно, — пояснила она.
И что на этом фоне наивные фантазии вашего Джорджа Оруэлла?!
Между тем организация «Репортёры без границ» опубликовала новый рейтинг стран, в котором оценивалась свобода СМИ. Россия на почётном 149-м месте — между Венесуэлой и Бангладешем. В тройке лидеров — суровые северяне: Норвегия, Финляндия, Швеция. Последнее, 164-е место — у Сомали, которая признаётся и самой опасной страной мира.
В пику западным инсинуациям о нашем якобы отставании по части свобод калужские парламентарии приняли более чем либеральные поправки в закон о валежнике. Теперь собирать в лесу ветки и сучья для личных нужд мы можем свободно и бесплатно! Имеют ли подобную привилегию все эти ваши датчане и прочие шведы?! «Заготовка валежника осуществляется без проведения рубки и трелёвки лесных насаждений только с применением ручного инструмента, а также приспособлений и механизмов, приводимых в использование ручной силой», — говорится в официальной формулировке закона.
Но отвлечёмся на мгновение от общего комедийного контекста. Одна по-настоящему нефейковая новость способна перевесить весь этот не на шутку разгулявшийся постмодерн. Ребёнку, страдавшему от муковисцидоза, наши врачи пересадили одновременно печень и лёгкие. Это первый в мире успешный опыт такой пересадки. Совершили её в Федеральном научном центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Героям — слава!
Новости. Личный взгляд
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Что запомнилось на прошлой неделе начинающему дизайнеру, маме троих детей Ольге МЕДВЕДЕВОЙ.
— Как и множество людей во всём мире, меня, конечно, поразил пожар в Нотр-Дам-де-Пари.
Я надеялась, что пожарные действуют верно и в итоге всё обойдётся малой кровью. Сразу вспомнился храм Успения в Кондопоге, который сгорел в августе прошлого года. А вдруг найдётся меценат, который предложит деньги на его восстановление!
— Оказывается, в Москве у меня есть полный двойник по фамилии, имени, отчеству и дате рождения.
И мой ИНН заменили на идентификационный номер этой женщины. В налоговой сказали, что это автоматически сделала программа. А я-то удивлялась, почему мне не шлют налоги! На прошлой неделе ходила в налоговую разбираться. Результата пока нет.
— На днях узнала, что одна известная в соцсети «Инстаграм» многодетная мама, на которую я подписана, ждёт девятого ребёнка.
Это невероятно круто и радостно! А ещё удивительно. Здорово, что есть такие семьи!
— На занятиях, куда я хожу со своей маленькой дочкой, появился новый мальчик.
Его привёл дедушка — очень классный: 72 года, мастер спорта по лыжным гонкам, до сих пор бегает, участвует в соревнованиях, а его рекорд в беге на 100 м ещё никто не побил. Очень энергичный, позитивный, приятный в общении. Хочется пожелать ему крепчайшего здоровья! Чтобы он подольше участвовал в воспитании внуков и прививал им любовь к спорту и здоровому образу жизни!
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
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По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!
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