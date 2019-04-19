Выбираем калужские предприятия-легенды: голосуем в комментариях

В этом году легендарной «Комсомолке» исполняется 94 года. Сама будучи живой легендой, она решила с вашей помощью выявить предприятия-легенды Калужской области. Такие, безусловно, есть в самых различных сферах: промышленность и производство, транспорт и перевозки, питание и сфера услуг.
Цель спецпроекта газеты «Комсомольская правда - Калуга» – рассказать о калужских компаниях-брендах, которые, появившись в советское, а то и в дореволюционное время, успешно развиваются и по сей день.
Уважаемые читатели, предлагаем вам поучаствовать в нашем проекте.
Нам нужен ваш голос! Давайте все вместе вспомним нашу историю!
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