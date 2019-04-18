Памяти Александра Унтилова: 25 апреля ему исполнилось бы 100 лет

9 Мая. Площадь Победы запружена людьми. Сквозь шум толпы слышится до боли знакомый голос Александра Унтилова. Ему давно за 90, стоять тяжело. Но он держится. Даже после выступления не торопится уйти — принимает поздравления, фотографируется со всеми желающими. Для калужан он давно стал символом — символом нашей Победы…

7 марта Александра Яковлевича не стало. 16 апреля исполнилось ровно 40 дней с этой печальной даты. До 100-летнего юбилея Александр Яковлевич не дожил всего полутора месяцев.

Всегда в строю

Его худощавую, чуть сгорбленную фигуру калужане часто видели у Народного дома. Многие годы Александр Яковлевич возглавлял Городской совет ветеранов. Каждый день в 10 утра был уже на посту — решал насущные проблемы боевых товарищей.

Два года назад мне посчастливилось пообщаться с ним накануне Дня Победы. Во время интервью телефон ветерана звонил не умолкая. Детские сады, школы, институты — все приглашали его выступить на праздничных мероприятиях. Он редко кому оказывал.

— Трудился, пока мог, до последнего, — вспоминает заместитель Унтилова Евгений ЯНКЕЛЕВИЧ. — Он этим жил. На работу приезжал как на праздник. Встречал всех неизменной улыбкой. Всегда энергичный, доброжелательный.

Яркая улыбка Александра Яковлевича до сих пор перед глазами. В любую минуту он был готов пошутить, посмеяться, подтрунить над собеседником. Вот и я сразу выпалила, что перед встречей прочла несколько его интервью, так что общие вехи его биографии мне известны.

— Так чего ж тебе ещё надо? — сразу нашёл что ответить ветеран.

Александр Яковлевич участвовал в обороне Москвы, в Курской битве, в освобождении Белоруссии, Прибалтики, сражался в Восточной Пруссии. Дошёл до Кёнигсберга. А Победу встретил на Дальнем Востоке.

На работе в шкафу ветерана висел китель, увешанный множеством наград.

— Хочешь — можешь примерить, — предложил он мне, доставая его из шкафа, чтобы сфотографироваться.

Когда я помогала Александру Яковлевичу его надеть, почувствовала, что весит китель аж несколько килограммов.

— Своя ноша не тянет, — сказал ветеран. — Вот эта медаль — «За освобождение Украины», эти — «За взятие Кёнигсберга», «За оборону Москвы», «За освобождение Белоруссии».

Когда наш фотограф Сергей Константинов сделал несколько кадров и мы уже собрались уходить, Александр Унтилов вдруг посмотрел на меня своим задорным взглядом и спросил:

— А молоденькая девушка разве не хочет со мной сфотографироваться?

Рыбак и балагур

— Он был заядлым рыбаком, почётным членом клуба охотников и рыболовов, — рассказывает председатель Калужского общества охотников и рыболовов Михаил ВИШНЕВСКИЙ. — В 80-годах прошлого века участвовал в соревнованиях, выполнил норму судьи первой категории и с 90-х годов стал руководить секцией спортивного любительского рыболовства, был неизменным судьёй соревнований. Рыбаки всегда его очень тепло приветствовали, в последние годы кричали ему: «Ура!»

— У Александра Яковлевича было замечательное чувство юмора. В любой момент он мог пошутить, рыбацкий анекдот рассказать, — продолжает Вишневский. — Но при этом не терпел пошлости, никогда не сквернословил.

Однажды во время соревнований произошёл такой курьёзный случай: Александр Яковлевич как судья стал взвешивать плотвичку. Вес рыбы ему показался странным. Оказалось, что она была с дробью во рту. А, как известно, чем больше весит рыба, тем больше очков у участника соревнований.

Помню, как в 90-е годы мы заехали за Александром Яковлевичем и его другом, ветераном Великой Отечественной Анатолием Василенко. 6 утра. Вдруг какой-то пьяница швырнул в нашу сторону бутылку. Так два ветерана, которым было уже под 80, помчались к нему. А мы за ними. Они были возмущены подобным поведением. У людей, прошедших войну, было обострённое чувство справедливости…

В последний раз Александра Яковлевича встретил у Дома Шамиля, он шёл в магазин. Я ещё удивился, зачем он сам за продуктами отправился, ведь есть же кому это сделать. «Ну ходить-то мне надо!» — ответил он мне.

Каждый год в его день рождения я обязательно приносил ему торт с цифрами, обозначающими количество прожитых им лет. С числом 100 заказать так и не удалось…

Прощание с легендой

«В живых осталось ещё много участников войны, но из них едва ли наберётся десяток тех, кто может ходить. Вот мы и выступаем на митингах, концертах. Ведь молодёжи оставаться после нас. Хочется, чтобы жизнь у них была счастливая, — говорил Александр Яковлевич в интервью «Перекрёстку». — Уходят ветераны — так ходит молодёжь в «Бессмертном полку». Внуки, правнуки несут портреты своих дедов и прадедов. Это большое дело. Обязательно надо его продолжать».

Вместо послесловия

Это 9 Мая будет первым Днём Победы без Александра Яковлевича Унтилова. Без этого человека-легенды. Но в этот день, возможно, мы всё же увидим его в колонне «Бессмертного полка»...

Эта статья была опубликована в №16 газеты «Калужский перекрёсток» от 17.04.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.