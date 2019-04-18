Калужанам разрешили собирать валежник

В лесах Калужской области разрешили бесплатно собирать валежник для собственных нужд. Соответствующий закон приняли калужские областные депутаты в четверг, 18 апреля.

- Это решение будет не только адресной поддержкой граждан, нуждающихся в дровах, но и отразится на санитарном состоянии лесов, поможет очищать их от остатков стволов деревьев и сучьев, образовавшихся вследствие отмирания деревьев, - считают авторы документа.

- Все деревья, которые лежат на земле считаются валежником, и наши граждане могут их заготавливать для собственных нужд, - заявил один из депутатов. - Этот закон очень актуален для жителей сельской местности. Скажется он и на оздоровлении лесов.

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