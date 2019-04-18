Калужанам разрешили собирать валежник

В лесах Калужской области разрешили бесплатно собирать валежник для собственных нужд. Соответствующий закон приняли калужские областные депутаты в четверг, 18 апреля.
- Это решение будет не только адресной поддержкой граждан, нуждающихся в дровах, но и отразится на санитарном состоянии лесов, поможет очищать их от остатков стволов деревьев и сучьев, образовавшихся вследствие отмирания деревьев, - считают авторы документа.
- Все деревья, которые лежат на земле считаются валежником, и наши граждане могут их заготавливать для собственных нужд, - заявил один из депутатов. - Этот закон очень актуален для жителей сельской местности. Скажется он и на оздоровлении лесов.
Уважаемые читатели, а вы часто бываете в лесах? Расскажите в комментариях!
|
Жукову присвоено почётное звание 18.04.2019 15:21
Страницы «Бессмертного полка» газеты «Калужский перекрёсток» 17.04.2019 21:35
Калужский ветеран отпраздновал 105-летний юбилей 17.04.2019 16:19
Калужане просят не гнать торгующих бабушек с улицы Герцена 17.04.2019 10:00
Обзор недели: инструкция по выживанию 16.04.2019 21:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Знакомимся с системой бесконтактных платежей
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: