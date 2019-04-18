Жукову присвоено почётное звание

Почетное звание «Город воинской доблести» присвоено городу Жукову, а звание «Рубеж воинской доблести» - селу Дворцы и деревне Камельгино Дзержинского района. Такое решение было принято в четверг, 18 апреля, на заседании Заксобрания Калужской области.

Жукову звание присвоено как центру военно-патриотического воспитания. Село Дворцы и деревня Камельгино удостоились такой чести как места, где разворачивались события 1480 года - Великое стояние на Угре.

Отметим, что ранее городами воинской доблести в Калужской области стали Людиново, Малоярославец, Козельск, Юхнов, Киров, Жиздра, Сухиничи и Боровск.