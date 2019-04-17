Калужский ветеран отпраздновал 105-летний юбилей

В среду, 17 апреля, 105 лет исполнилось ветерану войны и труда из Калуги Александру Ивановичу ПАШКОВСКОМУ.
Он родился 17 апреля 1914 года в селе Косуновка Кировоградской области, рассказали в городской управе.
В армию Александра Ивановича призвали в ноябре 1938 года. В 1939 году зачислен на курсы Артиллерийской академии РККА имени Ф. Э. Дзержинского, которые окончил в июне 1941 года.
В июле 1941 года по приказу академии направлен в распоряжение Западного фронта, находящегося в г. Вязьме, в артиллерийский полк, который находился в обороне, контратаках. Оттуда был отозван и направлен старшим техником ВПГРАУ на артиллерийский ремонтный завод, где изготавливали зенитные автоматические пушки и минометы. В действующую армию за время войны на заводе было изготовлено и отправлено 26 000 пушек и 5000 минометов.
За работу в военные годы Александр Иванович награжден орденом «Красная звезда», медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу 1-й степени», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг».
После войны отработал 28 лет в военной приемке.
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