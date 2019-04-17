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Калужский ветеран отпраздновал 105-летний юбилей

17.04.2019 16:19 1 563 Дмитрий Ивьев, Фото: горуправа Калуги.

В среду, 17 апреля, 105 лет исполнилось ветерану войны и труда из Калуги Александру Ивановичу ПАШКОВСКОМУ.

Он родился 17 апреля 1914 года в селе Косуновка Кировоградской области, рассказали в городской управе.

В армию Александра Ивановича призвали  в ноябре 1938 года. В 1939 году зачислен на курсы  Артиллерийской академии РККА имени Ф. Э. Дзержинского, которые окончил в июне 1941 года.

В июле 1941 года по приказу академии направлен в распоряжение Западного фронта, находящегося в г. Вязьме, в артиллерийский полк, который находился в обороне, контратаках. Оттуда был отозван и направлен старшим техником ВПГРАУ на артиллерийский ремонтный завод, где изготавливали зенитные автоматические пушки и минометы. В действующую армию за время войны на заводе было изготовлено и отправлено 26 000 пушек и 5000 минометов.

За работу в военные годы Александр Иванович награжден орденом «Красная звезда», медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу 1-й степени», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг».

После войны отработал 28 лет в военной приемке.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: горуправа Калуги.
Тэги: общество александр пашковский
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